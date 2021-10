La razón por la que Liss Pereira ya se ganó MasterChef Celebrity

.Publicidad.

Hablar con Liss Perira y conocer más de su carrera confirman que la comediante es mucho más que MasterChef. No es necesario ver la final del programa de RCN para saber que la santandereana conquistó el corazón de los colombianos, compitiendo incluso con Frank Martínez. Lisseth Johana Pereira Ordóñez, más conocida como Liss Pereira, completa más de una década de carrera y da lecciones de sencillez y verraquera.

Con 35 años, la comediante, locutora y actriz celebra ser un éxito en taquilla con sus shows. Se destaca como unas finalistas de MasterChef, está comprometida con el también comediante Ricardo Quevedo con quien también tiene un hijo, y rescata constantemente sus raíces. En el lanzamiento de su más reciente show Proyéctate, aunque sea mentira Liss Pereira nos habló en esta entrevista sobre su vida actual en pareja, la particular pedida de mano, su sazón, el cariño de la gente y lo poco que le interesa ser famosa.

“No soy muy de farándula, nunca ha sido mi interés, nunca he querido ser famosa. Me interesa más ser respetada y ese es el único objetivo que he tenido siempre. Soy muy santandereana y nunca voy a disimular mi acento, porque hasta que este acento no se vuelva sexy, no me calmo”. Aquí el video:

