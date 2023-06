Lesly la resiliente

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los militares

Los indígenas

-Publicidad.-

Los perros

Los rezos

Publicidad.

Los espíritus

La selva

¿Y ella?

Fue salvada por los militares, los indígenas, los perros, los rezos, los espíritus y la selva, la madre tierra que la soltó.

Me pregunto: ¿y ella? Sobrevivió. Así pudo ser rescatada. Porque sobrevivió. Es una sobreviviente.

Ya había sobrevivido a otras colisiones. ¿Le podemos decir heroína también a una sobreviviente de varias violencias que en nuestro país se repiten a diario contra nuestras mujeres y niñas?

Por ser indígena. Una vecina de cuyo nombre no quiero acordarme instrumentalizaba sin piedad este fin de semana la historia de Lesly y sus [email protected] Retrinaba un texto arrogante y miserable en respuesta a la información que brindaban a la prensa el ICBF y el abuelo de la menor, indígena, respecto a la fariña, el casabe y los frutos de la selva, comida que había permitido la sobrevivencia: “Pero esa Fariña no se da en los árboles, ¿quien se las suministró? Otra prueba más que estuvieron los 40 días reteñidos (sic) por FARC y/o ELN. Después de que Petro negoció en Cuba con el ELN, los entregaron. También nos creen inocentes como Niños, que nos comemos el cuento de la Cigüeña. 👍🏻👍🏻😄😄”. Las negrillas son mías porque la fariña es uno de los alimentos esenciales en la dieta en muchos pueblos del Amazonas. Pero a esta señora con seguridad ni siquiera sabe dónde queda la Amazonía y se imaginará que las comunidades indígenas no necesitan comer, pues para qué, si son sólo “mingas” peligrosas, ladrones y piojosos, perezosos, merecidos llenos de hectáreas de tierras regaladas que ensucian las calles de las grandes ciudades del país. No importan la historia, el sufrimiento, el miedo, el hambre o el frío. La soledad y la carga. No importan. Se le saca partido al drama y se convierte así, Lesly deshumanizada, en objeto ideológico para combatir a un gobierno elegido democráticamente que no le place.

Por ser mujer. El mismo abuelo, el materno, había ventilado que el padrastro de la menor “había tratado de abusarla” y al parecer tiene una denuncia por abuso sexual y una orden de alejamiento de sus dos hijastras. Relataba el abuelo que Lesly ya se había tenido que refugiar en la selva con sus [email protected] para defenderse del abuso. De nuevo nuestra niña Lesly deshumanizada, sujeta de noticias morbosas, la vida expuesta, su intimidad objeto periodístico para el clic. No importa, es “libertad de expresión” y defensa del cuarto poder que todo lo puede decir, que todo lo puede contar; algunos medios, no todos afortunadamente, a quienes les vale la pena cualquier detalle de ese drama humano con tal de vender.

Nuestra niña Lesly deshumanizada, sujeta de noticias morbosas, la vida expuesta, su intimidad objeto periodístico para el clic

Porque es a su vez hija de mujer violentada. El mismo esposo, padre de los dos hijos menores de la madre, también tiene al parecer una denuncia por violencia intrafamiliar (debe ser Violencia de pareja íntima, VPI). Con relación a esto el mencionado se defendía esta semana diciendo: “los problemas de hogares, los problemas familiares eso es entre marido y mujer, eso no es un chisme para el mundo”. Reconoció que verbalmente y físicamente sí agredió a Magdalena, “físicamente muy poco, porque nosotros teníamos más problemas de palabra”; las negrillas son mías porque ese “muy poco” es mucho, es suficiente. Recuerdo un libro de un experto español en VPI que se titula “Mi marido me pega lo normal”, es decir “muy poco” traducido a la lengua colombiana.

Cuando Lesly sobrevive 40 días en la selva y cuida a sus hermanas y hermano hasta la extenuación, se le llama heroína. Y lo es. Cuando Lesly sobrevive a su propia historia, producto de un país racista y misógino, ¿podríamos también hablar de heroísmo? No. Hablamos de resiliencia. La que demostró durante 40 días. Esa capacidad extraordinaria de sobreponerse a la adversidad, una catástrofe inconmensurable, el accidente en sí mismo, la madre muerta, el silencio y la ausencia y sus otros significativos que la necesitaban, los pequeños de quienes tenía que hacerse cargo (no sería la primera vez, recordemos cómo es de común que las hermanas mayores cuiden de sus [email protected] en nuestra cultura).

La resiliencia infantil es una habilidad de la que todavía no hablamos lo suficiente en Colombia y valdría la pena, creo yo, a propósito de esta historia tan triste y feliz al mismo tiempo. Lesly la resiliente. Las Leslys de este país feroz y atribulado que a diario también es selva para nuestras niñas, son resilientes. Sobreviven para poder ser rescatadas. Cuando las niñas y mujeres sobrevivimos a lo que se conoce en psicología como “contextos de malos tratos” no somos heroínas. Somos resilientes. Una selva plagada de bestias que no nos respetan. Plagada de hombres que no quieren a las mujeres.