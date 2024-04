La plaga: los hombres que no quieren a las mujeres

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Muy interesante el debate suscitado por el escándalo del putero gringo en un hotel de Medellín, el Gotham (“la ciudad de los malvados”), donde consumía sexo pago a menores de edad. Se ha dicho de todo. Desde prostituyentes, es decir puteros, indignados, justificando sin sonrojarse, por qué son capaces de comprar sexo sin admitir “la teoría patriarcal”- así dice uno-: “Algunos lo harán por gusto, placer. Por diversión. Otros porque no tienen pareja en una época de su vida. Otros porque se consideran feos, poco atractivos. Otros por tímidez (sic) para conseguir pareja. Otros por fantasía, fetiche. Otros por curiosidad, fantasía con su pareja”, hasta abogadas muy reconocidas antiabolicionistas con argumentos serios y juiciosos a favor de su postura. A ella la pueden leer esta semana en Volcánicas, medio periodístico feminista que recomiendo para nutrir debates y ampliar panoramas. Obviamente yo también opiné. Pueden leer mi columna y oír entrevistas en BluRadio y Puntos de vista en la Radio Nacional de Colombia.

Existe una plaga social. Se llama Patriarcado . Los malvados de Gotham tienen distintos alias: puteros, maridos pegones, jefes de hogar, gerentes acosadores, empresarios avivatos, feminicidas, mutiladores, etc. Para entrar en materia y entendernos mejor sugiero que se imaginen una sombrilla. Aparentemente ocultas por el artefacto están las mujeres que por ser ellas, mujeres, están siendo sometidas a estas vejaciones, todas relacionadas entre sí. Extraigo a continuación algunas cifras. Por donde busquen van a encontrar la aterradora desproporción según sexo en cada una de las siguientes violencias. Entre muchas fuentes recomiendo:

Miremos las cifras:

Prostitución y trata : “97% de las víctimas son mujeres y transmujeres. El 99 % de los puteros son hombres”. (Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, Naciones Unidas).

Explotación doméstica : “El 92% de las personas que son obligadas a trabajar en servicios de alojamiento y preparación de alimentos son mujeres”. (El Economista, 2019). (DANE, 2020).

Brecha salarial : “Las mujeres reciben un salario menor entre un 15% a un 30% al de los hombres”. (ONU mujeres).

Acoso sexual laboral : “Las conductas de acoso sexual en el trabajo más comunes son por presión para tener sexo (82 %), intento y ocurrencia de acto sexual (79 %), correos electrónicos y mensajes de texto vía celular (72 %) y contacto físico consentido que se pasa del límite (72 %)”. Fuente: Mintrabajo, marzo de 2023. El 30 % de las mujeres ha reportado haber sufrido una situación de acoso sexual laboral. (Espacios Laborales Sin Acoso (Elsa), 2022).

Violencia VPI : 1 de cada tres mujeres ha sido maltratada por su pareja, violencia que incluye entre otras, coerción, amenazas, intimidación, humillación, degradación, culpabilización, agresión abierta física y sexual. (dato de ONU mujeres).

Feminicidio : “Más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en el mundo”. En Colombia cada 4 días 1 mujer. Cita una investigación del Externado en 2023, que “según el Observatorio de Feminicidios en Colombia entre enero de 2018 y marzo de 2023, el promedio mensual de feminicidios fue de 51 mujeres”.

Mutilación genital femenina : Dice la ONU, que se comete “por identidad étnica”, y también para “preservar la virginidad antes del matrimonio, promover la elegibilidad para el matrimonio, garantizar la fidelidad después de matrimonio, evitar las violaciones, proporcionar una fuente de ingresos a los circuncidores tradicionales, así como por motivos estéticos”. 200 millones de niñas. Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) reporta que entre enero y noviembre de 2023 se detectaron 89 casos de mutilación genital.

Ciberacoso : la más reciente por razones obvias. Entre 1 de cada 10 y 8 de cada 10 mujeres en diversos estudios han sido víctimas de hostigamientos, exposición a o violencia explícita por internet. (dato de ONU)

Por otro lado, en un círculo vicioso, los factores de riesgo en las mujeres, es decir, la exposición al riesgo, es mayor en las sociedades más permisivas con todos esos crímenes, reflejan una sociedad que no trata bien a sus mujeres, quienes desde el nacimiento tienen menores posibilidades de salir adelante, menos oportunidades y más carga. Sociedades lideradas y organizadas por hombres que no quieren a las mujeres. El machismo generador de desigualdad de género se considera uno de los factores determinantes del menor desarrollo de las poblaciones. La igualdad y el empoderamiento de las mujeres, uno de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible e incluyente, ODS, se deriva de esa premisa.

La vulnerabilidad de las mujeres es consecuencia del machismo y el machismo a su vez es causa de vulnerabilidad en las mujeres. Factores sociales predisponentes, precipitantes y gatillos que se mantienen: el precario estado socioeconómico, cultural, laboral entre otros; el confinamiento, el desplazamiento, el conflicto, la pobreza, la inseguridad alimentaria, todos desproporcionadamente mayores en las mujeres con respecto a los hombres.

Esta plaga es un crimen contra la humanidad. Que no sea reconocido como crimen de lesa humanidad actualmente no necesariamente quiere decir que no lo sea

Esta plaga es un crimen contra la humanidad. Que no sea reconocido como crimen de lesa humanidad actualmente no necesariamente quiere decir que no lo sea. Tal ensañamiento cometido en contra de la población de mujeres, demostrado, es decir, incluso calculado ya en su dimensión atroz; deliberado, con conciencia, generalizado, sistemático; por su pertenencia a un sexo, el femenino; que además tiene una dirección de las conductas violentas en un solo sentido: el sometimiento para el usufructo; hace necesario empezar a cuestionar por qué no ha sido discutido todavía como crimen de lesa humanidad en su conjunto, en tiempos de paz.

Son crímenes sostenidos en el tiempo, que afectan a un gran número de personas por una característica singular, ser mujeres; en los cuales existe un contubernio institucional, sociocultural y político para mantenerlo y con intención abierta o encubierta de generar daño para someter, que es la clave de su efecto. Actos que implican violencia, malos tratos, humillaciones sistemáticas, que no son mera coincidencia. El patriarcado es un aparato organizado de poder, no es una violencia organizada, pero funciona como tal. Actos inhumanos, en población civil, con móvil discriminatorio.

Como toda jurisprudencia– acorde con la evolución de la civilización-, la declaración de crímenes de lesa humanidad han sido actos evolutivos. Ojalá en la Corte Penal Internacional (CPI) se mantenga la discusión actual sobre justicia de género en tiempos de paz. La lucha feminista, de mujeres que por su mayor sensibilidad, inteligencia, activismo y sobre todo por la convicción de que todas las formas de violencia contra las mujeres son crímenes contra sus derechos humanos, está poco a poco transformando enfoques en la CPI. Sueño con el día en el cual el patriarcado (en todas sus expresiones y en tiempos de guerra y paz) sea incluido como un crimen contra las mujeres, es decir contra la humanidad. Parece de Perogrullo esta afirmación, pero sí, todos los días las mujeres, a nuestro pesar, y espero que el de muchos, nos levantamos con la ardua tarea de considerarnos y ser consideradas seres humanos.