Las series y películas con las que Netflix destrozó a la competencia en vacaciones

Con estrenos tan poderosos como No mires para arriba, la plataforma demostró que sabe mandar. Amazon Prime se hunde y buen repunte de Star Plus y Disney

.Publicidad.

La fiebre por No mires para arriba crece con los días. La película va más allá de lo cinematográfico y se transforma en un tema de conversación política. Este es tan solo uno de los estrenos que sacó Netflix para las vacaciones para mandar con autoridad sobre la competencia. Además del filme protagonizado por Di Caprio la plataforma sacó otros títulos que van a estar compitiendo por premios en la temporada, como es el caso de la magistral Fue la mano de Dios del genio italiano Paolo Sorrentino, un homenaje a Napoles, a Maradona, al cine y a la vida. También sorprendió con la inquietante La hija oscura, un drama con atmósfera de terror que le podría dar el tercer Oscar a Olivia Colman. En películas de escape, que solo pretenden entretener, la notable Imperdonable, con Sandra Bullock, fue vista masivamente en el país que, por un momento, dejó atrás la vieja obsesión por repetir telenovela colombiana a diestra y siniestra. Pero no solo de películas vive el hombre. Netflix sacó la segunda temporada de The Witcher elevando la serie a otro nivel y trayendo nuevos suscriptores para ver las aventuras de Gerard de Rivia y la bruja Jenefeer. El 1 de enero debutó la cuarta temporada de Cobra Khai, serie que tiene un culto en Latinoamerica, en especial en Colombia y que volvió a estar a la altura de lo esperado.

En cambio, Amazon Prime decepcionó y de qué manera. Lo mejor que le pasó a la plataforma fue el estreno de Being theRicardos, la película de Aaron Sorkin protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem que espera competir por el Oscar. HBO Max tampoco sorprendió demasiado aunque tiene un músculo para resistir enorme con los estrenos de la segunda temporada de Los visitantes, Dune, y las series del momento, Insecure y, sobre todo, su joya de la corona: Succession.

-Publicidad.-

Entre los repuntes más significativos están los de Star Plus y Disney. A la primera los Globos de oro la favorecieron después de un inicio tímido. Con dos series aspirando a la máxima estatuilla la plataforma que reemplazó a Fox la rompe. Para algunos la atención dada a Solo asesinatos en este edificio es excesiva, nadie discute la belleza, a veces muy cruda, de Reservation dogs, la difícil comedia de un grupo de niños viviendo sus limitaciones en una reserva indígena olvidada por todos. Otra razón por la que Starrepuntó fue Dopesick la miniserie protagonizada por Michael Keaton revela lo despiadadas que pueden ser las farmacéuticas en Estados Unidos. Star Plus no sólo es fútbolsino que sigue en su firme intención de expandirse. Ojo con la nueva temporada de This is us que estrenan este 6 de enero.

Disney Plus tuvo dos grandes estrenos a final de año. Uno fue el esperadísimo de Encanto que sigue despertando polémica en el país: hay quienes la aman, otros la odian y el debut de El libro de Boba Fett con el que la plataforma quiere seguir cosechando los éxitos del Mandalorian.

Publicidad.