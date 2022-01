Las mujeres de Víctor Mallarino

.Publicidad.

Victor Mallarino fue el actor más deseado por las colombianas. Su papel en "La Baby Sister", al lado de Paola Rey y “¿Por qué diablos?” lo consagraron como un actor que lo tenía todo: talento, carisma, audacia y un físico arrollador. La conexión que los televidentes tenían con Mallarino era tanto que inclusive fue presentador de El Desafío, el reality más visto de Caracol TV. Pese a su éxito, su paso por la pantalla chica es cosa del pasado, ahora Mallarino quien continua siendo un encantador galán apasionado por la actuación, se ha dedicado a armar un grupo de investigación, en torno a las lecturas de filósofos como Yuval Noah Harari. Su retiro es diferente al de muchos actores colombianos que terminan en la ruina, vive tranquilo con todas las comodidades. Sin embargo, su vida privada no ha sido tan grandiosa como su carrera, ha estado plagada de amores y desamores.

Mallarino conoció a la directora de arte sueca Lotti Haeger cuando estudiaba Dirección y Producción de Cine y Televisión. Eran jóvenes e inmaduros, decidieron casarse a los meses de conocerse. A Mallarino le salió trabajo en Colombia por lo que se radicaron en el país con la condición de que se devolverían a Londres después de su primer proyecto. Las ofertas le llovieron y terminaron quedándose en Bogotá. Después de dos hijos, llegó el divorcio. Sin embargo, hasta el sol de hoy Mallarino y Lotti son buenos amigos, él no desaprovecha para acompañarla en sus exhibiciones y eventos.

Una vez separado, en 1993 el actor decidió darse una segunda oportunidad en el amor con la actriz Angie Cepeda pero el romance no prosperó la relación no pasó de un efímero romance. En 1996, decidió ir al altar -una vez más con Kathy Saénz a quien le llevaba 16 años -ella tenía 24 años y el 40 años- La pareja se había conocido cuando Mallarino dirigía la telenovela La maldición del paraíso pero la relación no prosperó debido a que Mallarino estaba con Cepeda. Tres años después, el destino los unió una vez más. Aunque se veían radiantes el día de su boda, el matrimonio no duró más de 6 meses, la razón “incompatibilidad de pareja".

Tras numerosas, relaciones fallidas el actor por fín encontró el amor en su actual esposa María José Gómez Turriago con quien vive en las afueras de Bogotá con sus perros.

