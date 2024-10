Las razones por las que la Nissan Frontier fue una de las pick ups más vendidas de septiembre

.Publicidad.

Septiembre fue un mes formidable y las ventas de vehículos nuevos aumentaron, siendo el mejor periodo del año. Por supuesto que se espera que esto solo sea un síntoma de una notable mejoría de lo que queda del 2024. Lo cierto es que, hace unos días se conoció el listado de las ventas que hubo el mes que pasó y hay sorpresas y buenas cifras. Entre los modelos más vendidos y apetecidos de septiembre, se encuentra la Nissan Frontier, una atractiva pick up. Un modelo que siempre ha llamado la atención por sus múltiples características, fuerza y prestaciones.

Las características más atractivas de la Nissan Frontier

Empecemos hablando de su diseño, el cual es bastante atractivo por su robustez y personalidad. Sin duda alguna, una pick up que no nos dejará varados y que además tiene mucha presencia en donde esté. Claro que no solo su exterior hace de la Nissan Frontier una pick up llamativa. La marca también ha trabajado para ofrecer un interior cómodo y adecuado para sus múltiples pasajeros. Además, ha sido un modelo equipado con gran tecnología para ser ruda, pero ofrecer la mayor conectividad. Una opción muy práctica para el trabajo pesado, viajes e incluso para vivir grandes aventuras off-road. La acompañante ideal para que la gente pueda vivir experiencias a otro nivel.

Ahora bien, esta pick up no solo destaca por su apariencia o las tecnologías que incorpora. En Colombia contamos con la opción Diésel con tracción 4x4 y un motor de 2.3 litros. Nos ofrece un total de 188 caballos de fuerza a tan solo 3.600 rpm. Adicionalmente, contaremos con un torque máximo de 450 Nm a 2.000 rpm. Un motor con fuerza y brioso que al trabajar con las mejoras y tecnologías de Nissan, nos ofrecerán un espectacular performance. Claro que, la funcionalidad y equipamiento que nos ofrezca, también dependerá de la versión que queramos; es que hay varias y no se sabe cuál pueda estar mejor.

Nissan Frontier, una pick up preparada para cualquier reto.

Respecto a su precio, la opción más económica y completa, arranca desde los $187.990.000. Aunque de ahí en adelante, podremos encontrar muchas más opciones de esta Nissan Frontier. La opción mejor equipada en todo el sentido de la palabra, se puede conseguir desde $244.990.000. Ver las características de esta pick up, podría dejar a cualquiera con la boca abierta, pues es una máquina sorprendente.

