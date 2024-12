Así es como Marilyn Manson, el rockero satánico, revive su carrera después de las denuncias de abuso

.Publicidad.

Cuando Brian Warner, mejor conocido como Marilyn Manson, anunció su disco Eat Me, Drink Me de 2007 (Cómeme, bébeme), también estaba presentando en sociedad a su nueva novia. Una actriz entonces emergente llamada Evan Rachel Wood, quien en ese momento la estaba rompiendo con una película llamada Thirteen, en la que interpretaba a una atormentada niña de trece años que intentaba atravesar la adolescencia.

"Heart-Shapped Glasses" (Anteojos con forma de corazón), primer video del álbum, tenía a Wood como protagonista, mientras los paparazzi perseguían a través de fiestas al hombre de 36 años y a la mujer de apenas 18 que lo acompañaba. La diferencia de edad entonces no escandalizó a nadie y el foco de los medios de comunicación estaba más en el hecho de que un cantante autodenominado como un anticristo, en uno de sus primeros discos, estuviera en pareja con una de las niñas lindas de Hollywood más codiciadas del momento.

Además, los periodistas de farándula eran felices mencionando que Evan Rachel Wood supuestamente quería lucir igual a Rose McGowan, otra actriz (y directora de cine) que había sido pareja de Brian Warner.

Marilyn Manson había pasado cuatro años sin lanzar música y, a decir verdad, su anterior disco The Golden Age of Grotesque (La edad dorada de lo grotesco) tampoco había tenido muy buenos resultados. Mejor dicho, Warner había vendido cuatro millones de copias, pero él y su banda –que también se llama Marilyn Manson– esperaban mucho más.

Además, ninguna de las canciones del disco lograba estar a la altura de grandes éxitos de su etapa previa como "The Fight Song" (La canción de la pelea) o "Rock Is Dead" (El rock está muerto). Ni hablar si lo comparamos con "The Beautiful People", uno de sus mayores éxitos de la etapa en que se hacía llamar 'Anticristo Superestrella' y utilizaba la provocación como infalible herramienta de promoción.

Así que estar con una bella actriz de Hollywood le beneficiaba, lo mantenía vigente, por más de que su música no fuera la más exitosa. Eat Me, Drink Me vendió la misma cantidad de copias, pero tenía a Marilyn Manson en medios de comunicación de todo el mundo.

La relación duro cuatro años que transcurrieron de forma intermitente y rápidamente el mundo se olvidó de que Marilyn Manson tenía una relación con una estrella de Hollywood.

Pero en 2018, mientras en el Congreso de EE.UU. se pedía por la Ley de Declaración de Derechos de Supervivientes de Agresiones Sexuales, Evan Rachel Wood anunció haber sido víctima de violación. Entonces, ya no era la niña que comenzaba en Hollywood, sino una actriz reconocida por una famosa serie de HBO llamada Westworld, que la tenía de protagonista.

El día que Evan Rachel Wood denunció a Marilyn Manson por presunto abuso sexual

Tres años más tarde, a través de un post de Instagram, le pondría cara reconocible a su presunto verdugo: "El nombre de mí abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson”, remarcó. El cantante negó las acusaciones y las tildó de "horribles distorsiones" de la realidad. En 2022, demandó a la actriz por difamación.

Su sello discográfico Loma Vista Recordings, fundado por un anterior ejecutivo de Warner Music, lo expulsó días más tarde. La revista Rolling Stone le dedicó un extenso artículo titulado: Un Monstruo Escondido Ante Nuestros Ojos.

Luego de la denuncia más mujeres alzaron sus voces, algunas de forma pública y otras desde el anonimato.

Rose McGowan, exnovia de Brian Warner, no confirmó ni desmintió abusos, pero sí manifestó públicamente su apoyo: "Estoy con Evan Rachel Wood y otras mujeres valientes que han hablado. Se necesitan años para recuperarse del abuso y les envío fuerzas en su viaje hacia la recuperación. Que se revele la verdad. Que comience la curación", dijo a través de sus redes sociales.

En las siguientes semanas, Evan Rachel Wood invitó a toda mujer que tuviera alguna denuncia de abuso contra el cantante a presentarla en el FBI. Las denuncias tenían muchos detalles en común, por lo que sería difícil considerar la posibilidad de que todas estuvieran de acuerdo para mentir en contra del cantante.

De Marilyn Manson se han dicho muchas cosas, que supuestamente abusaba mujeres, incluso Wood dice que la violó en el video en el que participó, que en la escena sexual recreada en el cortometraje no había nada de ficción o que habría obligado por medio de la violencia a que sus parejas ocasionales también tuvieran sexo con sus amigos.

Pero hay un detalle, que ha aparecido decenas de veces en las denuncias y del que se dice que habrían estado enterados incluso ejecutivos de la industria musical: que el cuarto de vidrio donde grabó las voces para decenas de sus canciones también era una sala de torturas. Mujeres que trabajaron con él aseguran que Brian Warner se llenaba la boca relatándolas a sus amigos y empleados.

De dárselas de Anticristo inspirado por Charles Manson a la crucifixión

Marilyn Manson comenzó su carrera como periodista, pero rápidamente se desilusionó de la profesión, porque para él los artistas no tenían nada interesante que decir. Así que buscó ser el centro de atención.

Comenzó con una banda llamada The Spooky Kids y aunque todavía eran un grupo de músicos inexpertos, sí tenían una estética llamativa y Brian Warner sabía cómo hacerlos valer. Pedía 500 dólares (que actualmente serían como 2 millones de pesos, pero entonces representaban más o menos la mitad) por cada show, porque creía que la única forma de que lo tomaran en serio era ponerse el precio que él creía merecer.

El nombre Marilyn Manson nace de una combinación de los personajes Marilyn Monroe y Charles Manson, porque para el artista era importante tener un seudónimo que reuniera lo más bello, en este caso una de las mujeres más bonitas y queridas por los estadounidenses, con lo más horrible: un asesino despiadado que ni siquiera necesitaría presentación.

Su capacidad de liderazgo y su gran creatividad motivaron a Trent Reznor, uno de los cantantes y productores más famosos del rock industrial, el género que Marilyn Manson desarrollaría en los próximos años. El también cantante de Nine Inch Nails le ayudó a conseguir su primer contrato discográfico y le produjo su primer disco Portrait Of An American Family (retrato de una familia nortamericana), que le dio sus primeros éxitos "Lunchbox" (Lonchera) y "Get your Gunn" (Agarra tu arma).

El disco exploraba temas como la religión, la violencia y la sexualidad, pero será recién en su siguiente álbum Antichrist Superstar (Anticristo superestrella) donde llevaría la provocación y la polémica a niveles sin precedentes, tanto para él como para cualquier artista de rock estadounidense.

Desde luego que mientras muchos jóvenes lo consideraban un rebelde o incluso un ateo que provocaba a la iglesia, también existía una gran estrategia de marketing detrás. Con 7.5 millones de copias, el disco es uno de los más vendidos en la historia del rock mundial.

Un detalle que es crucial para entender las denuncias de Wood es que durante esta época, los conciertos de Marilyn Manson mostraban a mujeres humilladas y en cadenas. Algo que en su momento parecía ser sólo parte de una puesta en escena, pero con los años se consideraría un posible indicio de la naturaleza violenta del cantante.

La provocación de Marilyn Manson no sólo era una cuestión de estrategia, ya que desde hacía años hacía parte de La Iglesia de Satán, que Anton Szandor Lavey había fundado en los años sesenta y que, según él, más que adorar a un maligno se enfocaba en rechazar la dualidad de bien y mal en el mundo, considerando a Satán como una supuesta representación de la humanidad o la inteligencia en la tierra. En esa secta Brian Warner había sido nombrado como "sacerdote honorario".

La provocación continuó en su siguiente disco Mechanical Animals, pero la nueva polémica que rodeó al artista no estuvo tan relacionada con las letras o la estética del disco, sino con el hecho de que luego de la masacre de Columbine, un fatídico hecho en el que dos estudiantes mataron a una decena de sus compañeros de clase con armas de fuego, se revelara que los jóvenes eran grandes fanáticos de Rammstein (una agrupación alemana de rock), Insane Clown Posse (una banda estadounidense de hip hop) y Marilyn Manson.

El documentalista Michael Moore hizo una investigación para hablar sobre la tragedia y entrevistó al propio Manson, quien refirió la clásica obra Romeo y Julieta, para enfatizar que no se puede culpar al arte por lo que hace quién lo consume. Años más tarde, en su canción "The Nobodies", se refirió a los asesinos como personas sin identidad que querían ser alguien.

Este momento, a comienzos de nuevo milenio, era uno de los más exitosos para Marilyn Manson, cuando más que seguir profundizando en su faceta de ateo o satánico, decía cosas que motivaban a la gente a pensar.

Por ejemplo, una de sus canciones más famosas reformulaba conceptos del filósofo Friedrich Nietzche para decir: "La muerte de uno es una tragedia, pero la muerte de millones es sólo una estadística".

La lucha de Marilyn Manson por revivir su carrera

Desde las denuncias de Evan Rachel Wood, hasta hace pocos meses, Marilyn Manson no había presentado discos ni realizado giras. Además, sus líos legales parecen tenerlo muy ocupado. Cada vez aparecen más denuncias, una de las más recientes implica a una mujer que entonces era menor de edad.

Cuando ocurrió la tragedia de Columbine, que Manson ha reconocido afectó su carrera, el rock era una de las músicas más escuchadas del planeta y sus videos se podían ver a todas horas en MTV. Pero ahora en la nueva década del 20, el artista es simplemente un músico independiente más, por lo que ya no tiene medios de comunicación que lo blinden ni paparazzis que lo sigan para tomarle fotos.

De todas formas, lo intenta. Hace semanas publicó su nuevo disco One Assesination Under God (algo así como Un asesinato bajo la mirada de Dios) y se ha presentado en algunos lugares de ideología conservadora, donde las denuncias de las mujeres no tienen mucho peso, y en círculos ultrafanáticos del artista que seguirán apoyándolo sin importar lo que haga.

Pero hay que ser justos y decir que el disco es uno de los mejores que ha hecho en los últimos años y que canciones como la que da el nombre al disco o "Raise The Red Flag" (Levanta la bandera roja), por lo menos desde lo sonoro, valen la pena. En lenguaje centenial y millenial, las banderas rojas son las señales de alerta que tiene alguien para saber que algo puede salir mal, por ejemplo en una relación potencialmente violenta. Así que en la canción Manson se justifica diciendo: "Mi bandera roja, es la tuya empapada en sangre".

Por fortuna, las reproducciones no lo acompañan. Sólo dos canciones superan los cinco millones en Spotify, lo que es realmente poco para uno de los artistas de rock más famosos y respetados (por su música) en el mundo.

En los últimos días, Marilyn Manson retiró la demanda contra Evan Rachel Wood, con lo que terminó el conflicto entre ambos. Sus seguidores piensan que lo hizo como un gesto de buena voluntad, pero sus detractores imaginan que podría ser una estrategia para limpiar su imagen, ya que este tipo de casos de abuso suelen ser muy difíciles de probar y, por ende, de ganar.

Será esperar a 2025 y ver si algún empresario irresponsable quiere traerlo a Colombia, de la misma manera que hizo un festival peruano que lo puso como artista principal. Ojalá que si eso ocurre, los fanáticos de nuestro país sean más inteligentes y empáticos.