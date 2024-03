Las Estatuas de Colón y la reina Isabel dañadas por indígenas están listas ¿Dónde las van a poner?

.Publicidad.

El miércoles 9 de junio de 2021, durante el estallido social y el Paro Nacional convocado por las centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales contra el gobierno del presidente Iván Duque por la reforma tributaria, las estatuas de Cristóbal Colón y la reina Isabel estuvieron a punto de caer de su pedestal ubicado sobre la Avenida El Dorado en el occidente de Bogotá.

Con lazos, palos y piedras, indígenas de la comunidad Misak querían más reconocimiento a sus ancestros que a los conquistadores españoles que los esclavizaron intentaron derribar las esculturas de Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica, símbolos que hacen parte de la historia colombiana, pero miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron contener a la turba enardecida y evitaron su caída.

La reina Isabel mide 3 metros con 22 centímetros y Cristóbal Colón, 2 metros con 97 centímetros de alto. Cada escultura, creada para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América para unos o el encuentro de dos mundos para otros, está sobre pedestales labrados en piedra de tres cuerpos y un basamento rectangular a manera de plazoleta.

La obra denominada Isabel la Católica y Cristóbal Colón fue diseñada por Mariano Benlliure y elaborada por el escultor italiano Cesare Sighinolfi, nacido en Modena, Italia en 1833. El escultor de varios monumentos públicos, fue rector de la Escuela de Bellas Artes durante una década, enseñó escultura y murió en el municipio de Suesca en Cundinamarca el 19 de enero de 1903.

Las estatuas de la reina de Castilla y el navegante fueron talladas en yeso en Colombia y fundidas en cobre en Italia. Su aleación está compuesta por 75,5 % de cobre, 9,9 % de zinc y 9 % de estaño, el material más susceptible a sufrir deterioro por corrosión debido a su bajo porcentaje de cobre.

Las esculturas llegaron al espacio público colombiano el 20 de julio de 1906, a un parque de la localidad de Puente Aranda, después fueron trasladadas a la Calle 13 donde reposaron, pero no por mucho tiempo y luego regresaron a Puente Aranda, específicamente a la glorieta sobre la Avenida Las Américas.

En 1987, la reina Isabel y Cristóbal Colón llegaron la Calle 26, conocida también como Avenida El Dorado con carrera 100 en la localidad de Fontibón. Allí permanecieron unos 35 años hasta cuando el Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá las desmontaron tras los ataques sufridos e iniciaron su proceso de restauración.

Eugenia Serpa Isaza, restauradora de bienes muebles del Ministerio de Cultura, explicó el proceso que implicó varias etapas y tuvo un costo de 112 millones de pesos, pues las pintaron de rosado. Solo el desmonte, la protección y el traslado costaron 19 millones de pesos

La restauración no fue muy difícil porque la pintura no estaba pegada a la escultura metálica, pero sí encontraron varios problemas ocasionados por las técnicas de elaboración, las estatuas son muy grandes, están elaboradas en dos piezas ensambladas y algunas partes no estaban bien ajustadas, no casaban exactamente, lo que permitió que las abejas formaran un panal al interior de las esculturas y además estaban llenas de agua. La reina Isabel presentaba un impacto de bala en el ojo izquierdo y tuvo que ser reparado.

El Ministerio de Cultura estuvo a cargo del proceso que contrató teniendo en cuenta que ambas esculturas son Bienes de Interés Cultural de la Nación. Hoy, están en la Estación de La Sabana y mientras encuentran un nuevo hogar, serán exhibidas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) ubicado en la Calle 24 Nro. 6 – 00 a partir del 14 de marzo y hasta el 9 de junio de 2024.

Por ahora, el Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio Cultural continúan trabajando en equipo para definir el nuevo sitio en donde reubicarán las esculturas después de concluir todo el proceso de restauración, teniendo en cuenta que Bogotá es la dueña de ambas piezas, del espacio público y las heridas históricas, tarde o temprano, tendrán que sanar.

