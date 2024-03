Cartageneros, santandereanos y un panameño son quienes manejan los 4 cementerios de Bogotá

Hace 3 años, Claudia López entregó este negocio a la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz, quienes han incumplido, pero la UAESP no los ha puesto en cintura

.Publicidad.

El 10 de mayo de 2021, mediante proceso de selección abreviada, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en cabeza de Luz Amanda Camacho, firmó el contrato con la Unión Temporal Cementerios del Distrito para la operación de los 4 cementerios de Bogotá por un valor de $ 41.300 millones por 5 años bajo la modalidad de concesión para prestar los servicios de destino final y atención funeraria, administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación. Estos son:

El Cementerio Distrital central

El Cementerio Distrital del norte

El Cementerio Distrital del sur

El Cementerio Distrital parque Serafin

Esta unión temporal cementerios está conformada por tres empresas que son Inversiones, proyectos y obras civiles S.A.S, A & M Grupo Empresarial y consorcio Global Fundesco.

..Publicidad..

Inversiones, proyectos y obras civiles S.A.S, con NIT 901363614 – 8 con sede principal en la ciudad de Cartagena, Bolívar, se creó el 5 de febrero de 2020, cuyo objeto social es construcción y obras civiles, pavimentos, puentes, cables aéreos, puertos marítimos y fluviales, excavaciones subterráneas y túneles. Con un capital de 400.000.000 millones de pesos y su representante legal es Edilberto Julio Padilla con CC 70.526.472. esta empresa tiene tan solo el 5% de acciones.

...Publicidad...

A&M Grupo Empresarial S.A.S con NIT 901301064—1 su sede principal está en la ciudad de Bucaramanga Santander y se creó el 8 de Julio de 2019, su objeto social es de ingenierías, construcciones civiles, construcciones eléctricas, procesos químicos y ambientales, con un capital de 500.000.000 millones de pesos y su representante legal es Eder Parada Carreño con CC 91.473.577. esta empresa tiene el 45.5% de las acciones.

....Publicidad....

Consorcio Global Fundesco se creó el 21 de marzo de 2003 en Ciudad de Panamá por el empresario Edson Armando García Parrado, la representante legal de esta empresa es la exesposa de García Parrado, Liliana María Mercado Lozano una Barranquillera con nacionalidad panameña.

Fundesco tiene el 49.5% de las acciones de la Unión temporal Cementerios del Distrito, que meses después cambio su razón social a Jardines de Luz y Paz.

Cementerio Parque Serafín

Cambio de nombre, pero los mismos incumplimientos

El acta de inicio de este contrato de concesión se firmó el 1 de Julio de 2021 donde Jardines de Luz y Paz se comprometió en los primeros 6 meses a invertir alrededor de $ 3.000 millones para el mejoramiento de la infraestructura y el mobiliario de los cementerios distritales. Sin embargo, los problemas para el consorcio Jardines de Luz y Paz aparecieron pronto.

El 26 de diciembre de 2022 los trabajadores de la concesión le enviaron una carta a la UAESP con un llamado sobre una serie de incumplimientos que ameritaban la actuación de la interventoría. No estaban al día con el pago de los aportes a la seguridad social, los sueldos no tenían regularidad, los horarios de trabajo se extendían hasta altas horas de la noche y no reconocía horas extras; tampoco les entregaban los elementos de protección para ejercer sus labores de forma correcta, pero lo más grave fue la exigencia a los trabajadores a firmar bajo la amenaza de despido un Otro si en el contrato donde les bajaban el salario pactado para evadir el pago de la seguridad social.

Esta serie de irregularidades que denunciaron los empleados del concesionario de forma anónima la UAESP se las traslado a la firma interventora del contrato 415 de 2021 denominada Consorcio San Marcos para que verificara lo que estaba sucediendo. La empresa interventora entregó dos informes a la UAESP sobre presuntos incumplimientos de sus obligaciones laborales con los empleados y le conminaba a cumplir sus obligaciones laborales.

Otro de los problemas encontrados fue que el concesionario Jardines de Luz y Paz incumplió lo pactado en el contrato 415 de 2021 de consignar los dineros recaudados en una fiducia constituida en el Banco de Occidente a partir del 7 de septiembre de 2022. Por el contrario continuaron consignando los dineros producto del recaudo de los servicios de los cementerios en una cuenta temporal del Banco Davivienda y otras cuentas no autorizadas de los bancos Falabella y Banco Caja Social.

La directora de la UAESP le pidió a la firma interventora Consorcio San Marcos aplicar los correctivos al tiempo que interpuso ante la Fiscalía una denuncia penal de peculado por apropiación en contra del consorcio Jardines de Luz y Paz.

El 22 de agosto de 2023 directora de UAESP tomó cartas en el asunto y sancionó a Jardines Luz y Paz con tres multas por un valor de $ 2.485.013.031. Le solicitó a la Fiscalía celeridad y a la DIAN que inspeccionar los movimientos financieros de la empresa por la posible evasión y elusión de impuestos derivados del contrato de concesión 415 de 2021.

Las actuaciones drásticas de la directora Luz Amanda Camacho, despertaron una dura reacción y el contraataque por parte de los dueños de la concesión que opera los cementerios, lo encabezó Sergio Venegas, exdirector del cementerio Jardines Luz y Paz. Abundaron las denuncias de corrupción mencionando coimas hasta por $ 1500 millones que habrían rodeado el contrato que terminó ganándose el consorcio para el que trabajaba en ese momento, la unión temporal cementerios del distrito que meses después cambio su razón social a Jardines de luz y paz.

Lo señalamientos tuvieron eco en el Concejo de Bogotá desde donde se presionó la renuncia de la directora de la UAESP, una funcionaria cercana a la alcaldesa Claudia López, que se dio en enero del 2023

Llegó en su reemplazo Juan Carlos López quien tuvo que buscar soluciones frente a los incumplimientos de Jardines de Luz y Paz. Aunque fueron multados por una suma que alcanzaría los $ 2 mil 485 millones, que de acuerdo con lo manifestado por funcionarios de la UAESP habrían sido cancelados por la Aseguradora, el contrato sigue vigente prestando unos servicios que levanta críticas permanentes.

Al consorcio Jardines Luz y Paz le queda un año de la concesión y quien tendrá ahora que ponerlos en cintura es la nueva directora de la UAESP, Consuelo Ordoñez de Rincón una mujer santandereana conocida por su temple.

En diciembre de 2022, por posibles irregularidades en la adjudicación del contrato 415 de 2021 para el manejo de los cuatro cementerios públicos de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá (UAESP) Luz Amanda Camacho y Marcel Esquivel Reina, quien se desempeñaba como jefe de la oficina jurídica de la entidad.

En tal sentido el ministerio publico indicó que se habrían manipulado los procesos de selección de contratistas para la adjudicación de la operación de los cementerios distritales.

Según la Procuraduría, Marcel Reina era uno de los encargados de impartir instrucciones para favorecer a determinados contratistas.

Para la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá se habrían presentado posibles conductas irregulares por parte de funcionarios y contratistas de la mencionada entidad.

Por su parte la Contraloría de Bogotá, tras una visita fiscal a las instalaciones de UAESP configuró 10 hallazgos sobre el contrato de concesión 415 de 2021 para la operación y mantenimiento de los cementerios distritales.

Los hallazgos fueron 6 administrativos, 3 disciplinarios y 1 con presunto alcance penal, los cuales están relacionados con las entregas de los informes y fallas de la supervisión, así como en la planeación y desarrollo del contrato 415 de 2021.

En tal sentido la Contraloría Distrital concluyó que hubo incumplimiento reiterado durante 17 meses por parte del concesionario Jardines de Luz y Paz en la ejecución del contrato 415 de 2021, donde los mayores incumplimientos se presentaron en la entrega de información financiera y contable confiable, así como en el manejo de recursos, al hacerlo a través de cuentas bancarias propias y no en las cuentas de la fiducia.

Se evidenció falta de diligencia del sujeto de control, para impulsar los procesos sancionatorios pertinentes, a la luz de las obligaciones contraídas por el concesionario al suscribir el contrato 415 de 2021 y las normas que regulan las actuaciones contractuales de la entidad.

Así mismo, el ente de control evidenció debilitamiento en la etapa de planeación del contrato 415 de 2021, dado que, a pesar de realizar los estudios previos pertinentes, estos no fueron tomados en consideración de forma adecuada. Ya que los mismos estudios recomiendan disponer de una interventoría especializada desde el inicio dela ejecución del contrato.

También le puede interesar: Antonio Sanguino a responder ante la Procuraduría por el escándalo de los cementerios de Bogotá