“Aunque La Liendra se vista de seda, Liendra se queda” las burlas al influencer por regalo de su novia

La Liendra no oculta ningún aspecto de su relación a sus seguidores, desde la manera en la que convive con su novia Dani Duke, hasta los regalos que suelen darse en fechas especiales, sin embargo, contrario a lo que suelen hacer, para la noche del 24 de diciembre ninguno de los dos creadores de contenido mostraron los detalles que recibieron.

Recientemente, el influencer dio un vistazo a través de Instagram del costoso regalo que recibió de parte de su pareja, una gafas de una marca de lujo.

“Este fue uno de los regalos de niño Dios que me dió mi novia, unas gafas Cartier. Demasiado hermosas, una marca muy top. No tienen aumento todavía, tengo que ponerles el aumento, pero son tan lindas y tan top que me las puse así, pero este fue uno de los regalos, uno de los tantos, que me dió mi novia” dijo en video mientras enseñaba las gafas.

El accesorio que corresponde a la costosa firma Cartier ha causado opiniones divididas entre los seguidores pues muchos señalan que no debería enseñar, ni presumir sus lujos, mientras que otros lo felicitan por el regalo de Dani Duke.

“Alguien que le quite el Internet a esa criatura. Pantallero. Presumido”, “Cuando eres pobre de pensamiento , lo único que piensas que tienes es dinero”, “Aunque se vista de gucci, prada, Balenciaga, Louis vuitton, CH no va a dejar de ser un corriente”, “Cuando nos dan algo lujoso o top, nos gusta presumir. El que puede, pues puede”, “Este Man si no es de plata no habla” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación en la cual se recopiló las historias de La Liendra.

