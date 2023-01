“Nadia cambia un Mercedes por un Kia” el palo sin sentido que le están dando a la novia de Matías Mier

Como si no supieran que él es el feo, los fanáticos de Melissa Martínez no han tenido piedad con la nueva novia de Matías Mier

Una de las separaciones más mediáticas del 2022 en Colombia fue la del jugador Matías Mier y la periodista deportiva, Melissa Martínez. En septiembre del año pasado, el futbolista a través de un comunicado que había publicado en su cuenta de Instagram, el cual fue borrado, había confirmado la separación y según dio a entender por errores que él cometió su matrimonio se acabó.

A pesar de todo lo que generó esa separación, a Melissa Martínez se le ha visto dichosa disfrutando de su trabajo y emprendimiento. Por su parte Matías Mier, no se queda atrás.

Una cuenta en Instagram dedicada a repostear contenido de famosos, publicó una fotografía del jugador uruguayo junto a su nueva pareja visitando el restaurante de comida típica del cantante de música Popular Jhon Alex Castaño, ‘El rey del guiso’ que esta ubicado en Pereira.

En la fotografía se ve a Mier bastante sonriente, mientras toma del hombro a su nueva novia y posan junto a él cantante.

Muchos de los seguidores de la pareja no perdonan la separación, en la publicación atacaron a la nueva pareja del futbolista asegurando que había sido un error de su parte dejar a Melissa Martinez.

“Ese si cambio el Mercedes por el Kia”, “ yo creo que el Mier lo que tuvo fue miedo del éxito de Meli y no poder estar a la altura de ella”, “Esta mujer está bella, solo que Melissa es de otro planeta. Soy team de melisa”, “Se bajó de un Mercedes pa montarse en un taxi”, “El problema de la señorita no es que no sea tan bella, talentosa y carismática como Meli”, son algunos de los comentarios que destacan entre otros.

