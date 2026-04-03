- Las 20 empresas que más empleados tienen en el país, el Grupo Éxito a la cabeza supera a Ecopetrol

Mientras millones de personas trabajan en pequeñas y medianas empresas, un grupo de veinte empresas concentra buena parte del empleo formal. El primer puesto lo ocupa el Grupo Éxito, el Grupo Calleja de El Salvador, liderado por Juan Carlos Calleja, es el dueño del 86 % de la compañía que emplea a 35.000 personas.

Con la llegada de Juan Carlos Calleja a la presidencia del Éxito en 2024, han habido ganacias superiores a los 600 mil millones

Mas conocido por la exitosa compra de Postobón en 1968, cuando era gerente de Gaseosas Lux, la empresa de su suegro, José Antonio Gaviria, el santandereano Carlos Ardila Lülle supo conformar un diverso conglomerado de compañías que van desde plantas embotelladoras hasta los estudios de televisión de RCN Televisión y emplea a 30.000 personas.

Tras su fallecimiento, Carlos Ardila Lulle dejó una fortuna avaluada en 2.300 millones de dólares.

Otra de las maquinarias laborales más grandes del país se encuentra en el corazón del sistema financiero, el Grupo Aval, liderado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien logró hacer un poderoso conglomerado de bancos que es sostenido por una red de 25.000 personas empleadas que se extienden a lo largo y ancho del territorio nacional.

Luis Carlos Sarmiento Angulo tumbó la antigua sede del periodico El Tiempo y construyó un edificio de 22 pisos que se vendió en 3 días.

En las plantas de Grupo Nutresa, a cargo de Jaime Gilinski, el segundo hombre más rico de Colombia con una fortuna valorada en 11.000 millones de dólares, trabajan 22.000 personas que han convertido a Nutresa en el conglomerado líder de alimentos procesados en Latinoamérica.

Uno de los grandes aliados de los Gilinski es el jeque árabe Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dueño del conglomerado de empresas Royal Group de Abu Dabi-

Con una nómina del mismo tamaño de Nutresa se encuentra Grupo SURA, a cargo de Ricardo Jaramillo Mejía. La empresa paisa de seguros fundada en 1944 se ha convertido en una de las organizaciones más fuertes con enfoques en servicios financieros, seguros, pensiones y salud con su EPS Sura.

El banco en quiebra que compró la familia Gilinski en 1994 por un precio de 401 mil millones de pesos que representaban el 75 % de las acciones del Banco de Colombia, se ha consolidado como una de las empresas más sólidas del país, lo cual se ve reflejado en su extensa nómina de 19.000 puestos de trabajo.

En seguida se encuentra Ecopetrol, la gigante petrolera en cabeza del cuestionado Ricardo Roa quien fue imputado por la Fiscalía por el manejo en la gerencia de la campaña de “Petro Presidente” y tuvo una reducción del 40 % en sus utilidades en el último año, lo cual representó 6 billones de pesos que no entraron a las cuentas de la organización. Aun así, Ecopetrol es la segunda empresa que mas empleados tiene en Colombia con una nómina de 18.000 personas.

La lista sigue: D1, Davivienda, Colsubsidio, Tiendas Ara, Cencosud, Avianca, Claro, Terpel, Alkosto, Argos, Alpina, Bavaria. Todas, con plantillas que van desde los cuatro mil trabajadores hasta los 20 mil, como es el caso de Tiendas D1.

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