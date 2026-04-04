El aeropuerto más al norte de Colombia vecino de Venezuela podrá recibir vuelos nocturnos 

La Guajira quedaba incomunicada por el aire después de las 4 p.m. y era necesario desplazarse hasta Santa Marta. Finalmente el Almirante Padilla funcionará de noche

A las 4 de la tarde, cuando el sol todavía brilla con la intensidad que exige el desierto de La Guajira, el Aeropuerto Internacional Almirante Padilla de Riohacha, solía oficializar el cierre de sus operaciones aéreas para aterrizajes y despegues. Esto fue así durante 80 años, hasta el 29 de marzo pasado cuando a las 7:20 de la noche un vuelo de la aerolínea Avianca con 150 pasajeros le dio paso a un nuevo capítulo para esta zona de la región caribe que le permitía según la Aeronáutica Civil movilizar 9.000 viajeros mensuales.

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Esta decisión se tomó luego de la implementación tecnológica de drones, además del alistamiento del sistema de iluminación PAPI (Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión) que funciona como indicador de trayectoria de aproximación de precisión. Con esto, se cumplen las condiciones de seguridad aérea necesarias para que la terminal pueda operar en horario nocturno.

Los datos históricos señalarían que en el año 1946, cuando había una caseta en la que se encontraba un despachador de vuelo. En ese entonces, la pista no era la mejor, pues se trataba de un terreno plano sin pavimentar. Con el paso del tiempo, se fue consolidando la infraestructura que hoy se puede observar.

La remodelación del aeropuerto tuvo un costo de $50.000 millones.

Proceso de remodelación

El aeropuerto tuvo obras importantes hace más de una década, las cuales se concluyeron en 2014, con una inversión superior a los 13 mil millones de pesos.

Con esta intervención, que terminó en 2014: “la terminal pasó de 1.528 a 2.524 metros cuadrados. El área de la sala de abordaje nacional se incrementó de 148 a 205 m2 y se construyó una internacional de 96 m2. La zona de recibo de equipaje aumentó en 103 m2, pasó de tener 182 a 285 m2; a esto se suma la adición de 3 módulos dobles de check-in, para quedar con un total de 5 y un área de parqueadero total de 4.064 m2 sobre una inicial de 3.468”, según lo publicado por la Agencia Nacional de Infraestructura en su momento.

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Actualmente el terminal aéreo registra cerca de 14 frecuencias diarias entre aterrizajes y despegues, con la proyección de ampliarla según la Alcaldía y el consorcio que lo administra Aeropuertos de Oriente, señalando que se adelantan conversaciones para reactivar rutas internacionales, como la conexión con Aruba Bonaire y Curazao.

Asimismo, anunciaron el fortalecimiento de rutas nacionales con destinos a Bucaramanga y Medellín, en busca detener la frecuencia semanal que tiene con Barranquilla que son lunes, miércoles y viernes con un vuelo por día.

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