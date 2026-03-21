- El dueño del Grupo Éxito le pone ahora el ojo a sus negocios de supermercados e inmuebles en Argentina

Juan Carlos Calleja vendió 12 tiendas de la la cadena Libertad para focalizar sus inversiones gauchas en centros comerciales y construcción

Con la llegada de Juan Carlos Calleja a la presidencia del Grupo Éxito en 2023, la operación de la compañía se disparó al alza: en 2024 reportaron ganancias por casi 600 mil millones de pesos. En 2025 llegaron aún más lejos y ahora van por más. ¿Qué hay detrás del éxito del Éxito?

Durante 2015, el Grupo Éxito soñó en grande. La compañía, liderada entonces por el paisa Carlos Mario Giraldo, buscaba convertirse en uno de los gigantes del comercio en Suramérica. No era una apuesta menor: detrás estaba el músculo del Grupo Casino, que desde 2007 controlaba la empresa y quería consolidar una red regional sólida.

Jean-Charles Naori, exCeo de Grupo Casino

La expansión tomó forma en julio de ese año. Por un lado, adquirieron la cadena argentina Libertad; por otro, avanzaron en una jugada aún más ambiciosa: quedarse con el 50 % del Grupo Pão de Açúcar en Brasil. El movimiento parecía perfecto. Solo en el primer semestre de 2015, el Grupo Éxito había reportado ingresos cercanos a los $6 billones, y proyectaba ventas superiores a los USD 33.000 millones.

Brasil ofrecía una plataforma difícil de igualar: más de 2.100 tiendas, liderazgo en alimentos y una posición fuerte en comercio electrónico. Con esto, el Grupo Éxito se convertía en la plataforma de operaciones del Grupo Casino en Suramérica, sumando también su presencia en Uruguay, donde había llegado en 2011.

Sin embargo, el contexto económico no ayudaba del todo. Argentina, bajo el gobierno de Mauricio Macri, enfrentaba alta inflación y estancamiento. Brasil, por su parte, atravesaba una fuerte recesión durante la administración de Dilma Rousseff. Aun así, el plan siguió adelante.

En 2016 se conocieron nuevas apuestas. Renzo Ricci, director comercial de Libertad, habló de la intención de llevar marcas como Juan Valdez a Argentina, Brasil y Uruguay, como parte de una integración regional que buscaba posicionar productos colombianos en esos mercados.

Pero el ambicioso proyecto no terminó de consolidarse. Con el paso de los años, las condiciones del mercado y los cambios estratégicos llevaron a un giro definitivo en 2024, cuando la familia Calleja tomó el control del Grupo Éxito.

Juan Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito

Con su llegada, la hoja de ruta cambió. Los nuevos dueños se enfocaron en reorganizar el negocio y fortalecer la operación en Colombia. El impacto fue inmediato: en 2024, el Grupo reportó utilidades por $592.108 millones: un crecimiento del 980 % que evidenció el efecto de las nuevas decisiones.

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Ese reordenamiento también tocó el frente internacional. Los Calleja decidieron ceder 12 almacenes y un centro de distribución en Argentina a la sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia, conocida como La Anónima. Con esto, el negocio de retail en ese país dejó de ser prioridad.

En adelante, el enfoque estaría en el negocio inmobiliario. El Grupo Libertad, también en manos de los Calleja, conservaría activos que suman cerca de 300.000 metros cuadrados de área comercial, apostándole a ingresos más estables en un entorno económico complejo.

El futuro del Grupo Éxito de la mano de los Calleja en Argentina

Así, la presencia del Grupo Éxito en Argentina no desaparece, pero sí cambia de forma. Los Calleja mantendrán su operación a través de los centros comerciales Paseo Libertad, dejando atrás los supermercados que durante años fueron clave en su expansión.

El viraje responde al crecimiento del negocio inmobiliario en ese mercado, que en 2025 registró un aumento del 43,9 %. Más que vender productos, el foco ahora está en administrar espacios y rentabilizar activos.

Al frente de esta etapa estará Ramón Quagliata, quien asumió en 2021 y ha liderado la expansión de los Paseo Libertad. Su tarea será consolidar esta apuesta en un mercado desafiante.

De esta manera, lo que comenzó como un ambicioso plan de expansión regional termina convertido en una estrategia más cauta, centrada en el negocio inmobiliario y en la estabilidad financiera.

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