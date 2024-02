Como Ardila Lülle con sus 35 marcas se volvió el amo y señor de las bebidas no alcohólicas

.Publicidad.

Cuando Carlos Ardila Lülle se quedó con Postobón, en 1968, la empresa fundada en Medellín por Gabriel Posada y Valerio Tobón 66 años atrás, era dueña de nueve gaseosas y la líder del mercado. Ardila, quien para la fecha era gerente de Gaseosas Lux, llegó a la unión de estas dos compañías con cinco bebidas entre las que estaba la gaseosa rosada con sabor a manzana que años atrás empujó el crecimiento de Lux. Manzana fue un invento del mismo Ardila Lülle. La creó en la planta de Cali en 1958.

Lea también: Manzana Postobón, la gaseosa que se inventó Carlos Ardila Lülle y lo volvió millonario

..Publicidad..

Ya siendo dueño de Postobón y con el control total de Lux, que había sido fundada por su suegro Antonio José Gaviria en 1925, Ardila pasó a convertirse en el colombiano que más vendía gaseosas en el país.

...Publicidad...

Nombrado presidente de Postobón Ardila Lülle puso en marcha tres estrategias para ser el zar de las gaseosas en Colombia: desarrollar bebidas propias con sus plantas de producción, comprar competidores pequeños y obtener licencias para producir y comercializar gaseosas y jugos extranjeros.

....Publicidad....

Las nueve gaseosas propias de Postobón eran Kola Champaña, que fue la gaseosa con la que empezó la empresa paisa; también estaban Kola, Cerveza de Uva, Popular, El León Kola, Freskola, la Espumosa, Colombiana, Bretaña y el Agua Cristal, estas tres últimas creadas por Postobón entre 1918 y 1921 —mucho antes de la llegada de Ardila— tomaron fuerza nacional y en sus primeros años fueron eje fundamental del crecimiento de Postobón. Otras se posicionaron en las regiones. Kola y Freskola son poderosas en la Costa Caribe y Popular se convirtió en una bebida propia del suroccidente colombiano.

Lea también: Cuando Gaseosas Lux le daba la pelea a Postobón antes de que Ardila se quedara con las dos

De las gaseosas que Ardila Lülle tenía en Lux antes de unir las dos empresas después de la fusión sobrevivieron Naranja, Piña, Uva, y Manzana, su joya de la corona.

Gaseosas Lux, fundada por José Antonio Gaviria, suegro de Ardila Lülle, fue la empresa con la que el empresario santandereano despegó en el negocio de las gaseosas.

En manos de Ardila Lülle el crecimiento de Postobón fue vertiginoso. Se trazó el objetivo de ser amo y señor de todas las bebidas sin licor de Colombia. Instaló más plantas de producción y le apostó con fuerza a la distribución. Mejoró la flota de camiones para llevar sus productos a las tiendas del país.

La integración vertical de los años 70: azúcar, vidrio y tapas

Para lograr la delantera frente a sus competidores Ardila verticalizó su negocio. Necesitaba azúcar para las gaseosa y en una maniobra inesperada para la familia Eder, se quedó con el Ingenio Cauca recogiendo acciones de los minoritarios. Luego para asegurar los envases de las bebidas compró Peldar y más tapas La Libertad. Y siguió con la compra de bebidas.

El siguiente gran paso del empresario fue traer al país la competencia más grande de Coca cola en el mundo. Firmó un contrato con la norteamericana Pepsico para comercializar Pepsi Cola; al lado de Pepsi aterrizaron Ginger Ale y Canada Dry.

Con la llegada de los años 80 Postobón creó las gaseosas dietéticas. Fue la primera empresa en América Latina en fabricar este tipo de gaseosas, un producto que se volvió moda entre los jóvenes de la época. En 1984 Ardila Lülle, santandereano de cuna, compra gaseosas Hipinto, la bebida más representativa de Santander, fundada en 1922, por Hipólito Pinto y su esposa, Irene Parra. La familia Pinto ha mantenido participación en la dirección de la empresa santandereana.

En el año 93, a pesar de que había hecho un pacto con Julio Mario Santo Domingo para no competir en los negocios que cada uno tenía posicionado, Ardila Lülle rompió aquel compromiso al montarse en la producción de cerveza con la marca Leona. Santo Domingo respondió al ataque creando gaseosas, agua Brisa y el famoso Cola y pola; además compró la empresa paisa de jugos Tutti frutti. Al dueño de Postobón la jugada no le funcionó. La cerveza Leona fue un fracaso y para no seguir perdiendo dinero tuvo que venderle la planta cervecera a su competidor Julio Mario Santo Domingo. En cambio la mayoría de los productos que sacó al mercado el dueño de Bavaria fueron un éxito.

Para lograr la delantera frente a sus competidores Ardila verticalizó su negocio, se quedó con ingenios, compró vidrios Peldar y una empresa de tapas

Llegando a los años 2000, Carlos Ardila intenta sacarse la espinita y crea la marca de jugos Hit para así ponerle competencia a los Tutti frutti que tenían ganado el 30% del mercado de jugos.

El crecimiento de la Organización Ardila en el nuevo milenio se vuelve imparable

A partir de los años 2000 y más recuperado de las pérdidas que le dejó la cervecera Leona, el plan de expansión del grupo del Grupo Postobón volvió a coger fuerza. En su tarea de ser el mayor productor de bebidas refrescantes crea con sus ingenieros la bebida hidratante Squash, el Gatorade nacional y mucho más barato. Un par de años después logra la licencia para comercializar la original Gatorade, la hidratante más vendida en el mundo.

Lea también: ¿Por qué Postobón, Chocoramo, Leonisa y otras marcas se llaman así?

Mr. Tea, sale al mercado en 2005 y se convierte en otra de las bebidas insignia de la empresa. Un año después Julio Mario Santo Domingo sale del negocio de jugos y Carlos Ardila Lülle no pierde tiempo en comprarle la marca Tutti frutti, negocio con el que Ardila, sumado a jugos Hit se vuelve también líder en el mercado de jugos. Por su parte Santo Domingo se dedicó a consolidar tanto su imperio de cervezas y su número uno en la lista de los hombres más ricos y poderosos de Colombia, puesto que Ardila nunca, ni con su agresiva expansión, pudo arrebatarle.

Buscando controlar todo el mercado de agua embotellada desarrollan las saborizadas H2O y Oasis y en el 2005 inauguran en Yumbo, Valle del Cauca, una gran planta de producción de bebidas y luego busca modernizar la de Hipinto con la planta que monta en el 2011 en Piedecuesta, en Santander, su departamento. Completa la expansión industrial, ahora en el Caribe con otra planta de producción en Malambo, Atlántico.

Las bebidas energizantes un filón del mercado que tenía pendiente

En 2015 inició con dos marcas propias Peak y Speed Max su entrada a las bebidas energizantes y ese mismo año le compró a dos emprendedores antioqueños, Alejandro pardo y Julián Oquendo, el té Hatsu quienes también habían desarrollado soda, café y agua saborizada.

Después de su muerte en el 2021, a donde se había trasladado a vivir junto a su esposa Eugenia Gaviria, sus cinco herederos no han realizado nuevas adquisiciones ni fusiones con otras empresas. Conservan sus 35 marcas alrededor de Postobón, la pionera de la Organización Ardila Lülle, que se producen en 25 plantas en Antioquia, Cundinamarca, el Valle y la Costa Caribe desde donde cubre el 90% de territorio nacional.