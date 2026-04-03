- Omar González el dueño de Paz del Rio le ganó el pulso al gigante Argos y logró registrar la marca para su negocio

La cementera paisa que es dueña de la marca Cementos Paz del Rio intentó impedir que la siderúrgica boyacense registraría Cimiento Paz del Rio pero no lo lograron

Hace cerca de cinco años, el millonario Omar González compró Acerías Paz del Río mediante el Grupo Trinity por 20.516 millones de pesos. Ahora, el ejecutivo busca lanzar al mercado la nueva marca Cimiento Paz del Río, una nueva línea de cemento.

Acerías Paz del Río, bajo la administración de González, ha enfocado sus esfuerzos en la estabilidad financiera.

Para dar una idea de estos esfuerzos en caja, en octubre de 2025 la compañía consiguió un acuerdo por 350 mil millones de pesos con sus acreedores para su recuperación empresarial: con el saneamiento de sus cuentas, el Grupo Trinity quiere expandirse en el mercado nacional durante el presente año. El nuevo producto busca evocar una marca reconocida en el país: Cemento Paz del Río.

Trinity no podía relanzar Cemento Paz del Río; no obstante, el eslogan y la mercancía sí fueron creados por el grupo en 1981, y la planta de producción se ubicó en Sogamoso, Boyacá. En su momento, Cemento Paz del Río fue la respuesta a la creciente demanda de cemento en el centro del país.

Durante los años 90, Acerías Paz del Río enfrentó una crisis y, como forma de encontrar alivio, buscó vender sus activos: una de esas ventas fue la marca Cemento Paz del Río, que terminó en manos de Cementos Argos a finales de esa década. En ese entonces, Argos era propiedad de la familia Arango; sin embargo, en 1999 la compañía atravesaba un momento de transición. El ejecutivo Adolfo Arango se retiró en noviembre de ese año.

Cuando Argos se enteró del lanzamiento de Cimiento Paz del Río, acudió al bufete Olarte Moure. Cementos Argos, presidente actual Juan Esteban Calle, percibía un riesgo para su marca Cemento Paz del Río.

Los juristas de Olarte Moure señalaron ante la SIC que existe un riesgo de confusión entre Cimiento Paz del Río y Cemento Paz del Río, ya que los eslóganes apenas se diferencian. Este riesgo aumenta debido a la historia compartida entre Cemento Paz del Río y Acerías Paz del Río.

En respuesta, los abogados de Trinity argumentaron que la palabra “cemento” no puede ser apropiada por ninguna compañía y que la expresión “Paz del Río” se asocia a su firma.

Una vez escuchadas las partes, los funcionarios de la SIC, en primera instancia, dieron el visto bueno para el registro de la marca Cimiento Paz del Río.

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