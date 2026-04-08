- Las 11 carísimas campañas al Senado en las que se gastaron más de mil millones

La de mayor valor fue la de Enrique Gómez de Salvación Nacional de $1.865.000.000 seguido por Jhony Besaile y Wilmer Carrillo, ambos de la U

En las elecciones legislativas para el periodo 2026-2030, entre los senadores que más invirtieron en su campaña según el portal Cuentas Claras está Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional que le invirtió $1.865 millones, Jhony Besaile con $1.289.000.000, Wilmer Carrillo, con $1.252.000.000 y Juan Carlos Garcés con $1.210.000.000, estos tres del partido de la U.

Nicolás Gómez, hijo del senador electo y gerente de la campaña de Gómez Martínez, aportó las 10 facturas con las que se pagaron los servicios de la firma Estrategia y Poder. Gómez explicó el gasto en diversos servicios de asesoría publicitaria como: análisis de antecedentes de imagen del candidato, diseño de la estrategia de campaña publicitaria, diseño de pauta, asesoría en diseño del plan de pauta y medios digitales, compra de pauta digital y análisis de desempeño del programa de pauta digital, entre otros.

Enrique Gómez, ha dicho que su campaña tuvo ingresos por $1.695 millones, distribuidos de la siguiente manera: $638 millones de parte de Salvación Nacional, $618 millones que aportó él, su hermana María Ángela y su hijo Nicolás, y $439 millones de donaciones de particulares; todos estos recursos se recuperarán por el sistema de reposición de votos.

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El partido que más gastó en sus candidatos

Según la información de Cuentas Claras, el partido de la U, es la colectividad que más habría gasto en medio de la campaña, el aspirante que más invirtió recursos fue Jhony Besaile, quien gastó 1.289 millones de pesos. El heredero del clan Besaile aseguró con ese resultado su tercer período consecutivo en el Congreso, en medio de cuestionamientos por el respaldo de su hermano Musa Besaile, condenado por el ‘Cartel de la Toga’, y por la acusación de la Corte Suprema en su contra por presuntas irregularidades en el desvío de las regalías del departamento de Córdoba.

Wilmer Carrillo, también de la U, destinó 1.252 millones de pesos, en una campaña marcada por el alto gasto en propaganda. Ha estado bajo la lupa, luego de que el alto tribunal lo llamara a juicio por presuntas irregularidades en la gestión de un nombramiento en un hospital público para favorecer contratos. Su compañero de lista Juan Carlos Garcés, impulsado por la estructura política de la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, Garcés según la información pública invirtió recursos propios y de su esposa para una aspiración en la que gastó 1.210 millones.

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Óscar Sánchez y Jhon Amaya también superaron la barrera de los 1.200 millones de pesos en sus campañas. Sánchez logró obtener una curul con el aval del Partido Liberal con una alta inversión en propaganda y actos públicos. Mientras que Amaya candidato de Alianza Verde recibió el respaldo de la estructura política de su hermano, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

Por Cambio Radical, Edgardo Espitia, invirtió 1.137 millones de pesos, siendo el más votado de su lista con 128.153 votos y superando de lejos a reconocidas figuras que se quemaron como Carlos Fernando Motoa, César Lorduy y Lina Garrido. Públicamente se conoció que la campaña de Espitía habría contado con el respaldo de la acusada por parapolítica Zulema Jattin y se financió en gran parte con recursos propios y aportes familiares.

El presidente del Senado, Lidio García, fue el segundo candidato del Partido Liberal que más invirtió. Una de las claves de su campaña fue la financiación, pues cerca de tres cuartas partes de sus ingresos provinieron de contribuciones, donaciones y créditos de particulares según Cuentas Claras. En ese mismo rango aparece Ariel Ávila, quien gastó un millón de pesos más que el congresista liberal y estructuró su campaña con un fuerte respaldo económico de su partido Alianza Verde.

Finalmente, María Irma Noreña y Jota Pé Hernández completan la lista de los que más gastaron. La candidata del Partido de la U gastó 1.125 millones de pesos y logró llegar al legislativo en medio de la investigación que adelanta la Procuraduría contra su esposo, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, por presunta participación indebida en política, puntualmente en su campaña. Hernández se gastó 1.155 millones de pesos, siendo el más votado de su partido en una campaña en la que aportó 400 millones de su bolsillo y el resto provino de contribuciones de privados.

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