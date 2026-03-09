- Dos candidatos sin maquinaria JP Hernández y Enrique Gómez, apoyado por Abelardo, están en los 10 senadores más votados

La senadora más votada del país en estas elecciones es la cartagenera del Partido Conservador Nadya Blel Scaff con 178.907 votos y el 99,55 % de las mesas informadas. Repite curul por cuarta vez. Tiene 45 años, es abogada del Externado y forma parte de la familia política que encabeza su padre, el exsenador Vicente Blel Saad y por su hermano Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar en 2019 y quien la apoya en su carrera.

Fue la primera mujer elegida como presidenta en la historia del Partido Conservador (2024), cargo al que renunció en diciembre pasado en medio de las peleas internas por la escogencia de aspirante presidencial, disputas que se dieron entre el excontralor Pipe Córdoba y Efraín Fincho Cepeda. Como presidenta de la Comisión Séptima del Senado, encargada de los temas sociales de salud, vivienda y trabajo, fue pieza clave en el hundimiento de la reforma laboral y el archivo de la reforma de la salud.

Detrás de ella están:

Lidio Garcia Turbay. Partido Liberal, 175.387 votos.

Nativo del Carmen de Bolívar, tiene 55 años y hace parte de dos familias con profundas raíces políticas: su madre Cecilia Turbay es hermanda de David Turbay. Es primo del actual alcalde de Cartagena, Damek Turbay Paz. Comenzó su carrera política en 1994 como concejal de El Carmen de Bolívar, y, en llave con Vicente Blel Saad, llegó a la Cámara en el 2006. En 2010 se quemó en su aspiración al Senado, pero en noviembre reemplazó a Piedad Córdoba, cuando fue destituida por el procurador Alejandro Ordóñez. En 2022, García fue reelegido al Senado con 175.000 votos, y lideró a los liberales que apoyaron la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez.

Jonathan Ferney Pulido Hernández. Alianza por Colombia,159.934 votos.

Más conocido como Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, es el senador de la tecnología digital y se hizo conocer a nivel nacional a través de sus redes, en las que tiene más de un millón de seguidores en Facebook. Con 34 años, este bumangués repite como senador. Fue el palo de las elecciones de 2022 cuando, avalado por los verdes, le ganó a pesos pesados como Angélica Lozano y Humberto de la Calle, con 189.000 votos. Ahora también es tercero, pero con 30.000 votos menos. Sus ácidos comentarios lo tienen siempre en el centro del debate.

Yessid Enrique Pulgar Daza. Partido Liberal colombiano, 146.507

Barranquillero, proviene de una familia con presencia política en el departamento del Atlántico. Está casado con Margarita Barraza Camargo, quien también llegó a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Elegido para el Senado en 2018, su trayectoria política también estuvo marcada por controversias judiciales. En 2021 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por el delito de tráfico de influencias en un caso relacionado con presiones a un juez. El proceso y la sentencia provocaron su salida del Senado. Tiene experiencia en el sector público como asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad, donde su hermano Eduardo tiene feudo político.

Enrique Gómez Martínez. Movimiento de Salvación Nacional, 139.313 votos.

Abogado, es heredero de una reconocida tradición conservadora, es nieto del expresidente Laureano Gómez y sobrino del líder conservador asesinado Álvaro Gómez Hurtado, fundador del Movimiento de Salvación Nacional. Excandidato presidencial en 2022, es una de las personas que integra el círculo más cercano de poder de la campaña de Abelardo de la Espriella. Gómez le pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, quitar del logo institucional del partido el arco iris que estaba desde la fundación en 1991, para convertirlo en unos rasguños e incluir la figura del tigre, el sello de Abelardo. Y con eso, armó una lista al Senado a imagen y semejanza de los símbolos y valores con los que Abelardo está conquistando a la derecha.

Norma Hurtado Sánchez. Partido de la Unión por la Gente - Partido de la U,136.036 votos.

Bugueña, 57 años, abogada y senadora desde 2022 por el Partido de la U liderado por Dilian Francisca Toro, quien la llevó al Congreso como representante a la Cámara desde 2018, con 62.000 mil votos. Es esposa de Fernando Gutiérrez y madre de Angie Gutiérrez, ambos vinculados al sector salud en el Valle del Cauca y Cali. Formó parte de la Comisión Séptima del Senado. En 2024, fue uno de los ocho firmantes de la ponencia de archivo de la reforma a la salud y, en 2025, votó en contra del archivo de la reforma laboral presentando una ponencia alternativa que incluyó puntos pedidos por los gremios.

Wadith Alberto Manzur Imbett. Partido Conservador,134.912 votos

Dio el salto de Cámara al Senado. Monteriano de 40 años, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. Asumió como representante a la Cámara por Córdoba en 2018 con el aval del Partido Conservador, y resultó reelecto en 2022-2026. Fue presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en 2023-2024, donde recibió investigaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro, incluyendo presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Llega al Senado con la séptima votación, su padre Alberto Manzur Abdala fue senador conservador en dos periodos. Antes de lanzarse a la política fue gerente forestal de Cormagdalena y lideró la oficina Ciudad Verde en Montería durante la alcaldía de Marcos Daniel Pineda.

Juan Carlos Garcés Rojas. Partido de la Unión por la Gente-Partido de la U, 129.047 votos.

Repite como senador del partido de La U. Caleño, 49 años, está en la política desde 2011 cuando se quemó al Concejo de Cali con 5.000 votos en una lista lideradas por Roy Barreras, pero se reivindicó en su aspiración a la Asamblea del Valle en 2015 al obtener la mayor votación de diputado de todo el país con 47.000 votos. Hace parte del grupo político de Dilian Francisca Toro, “Nueva generación” y fue una de sus fichas, junto a Katherine Ibargüen y Norma Hurtado, para el senado en 2022, donde obtuvo 155.000 votos, la mayor votación de la U. Es del ala disidente, opuesto a Gustavo Petro sobre todo en el tema de salud.

Edgardo Miguel Espitia Cabrale. Coalición Cambio Radical – Alma, 128.153 votos.

Abogado monteriano, inició su carrera política bajo el ala del exsenador liberal Juan Mauel López como concejal entre 2008 y 2011, convirtiéndose en aliado del entonces alcalde conservador Marcos Daniel Pineda, y trabajó de asesor en la Defensoría del Pueblo de Carlos Camargo, también monteriano. En 2023, con su concuñado Hugo Kerguelén, elegido alcalde, entró a ser gerente de la ciudad, un cargo creado por él que le dio la suficiente visibilidad política para llegar al Senado.

María Eugenia Lopera Monsalve. Partido Liberal, 129.933 votos.

Antioqueña de Entrerríos, ingeniera sanitaria de la Universidad de Antioquia, 48 años, llegó a Corantoquia de la mano del senador liberal Eugenio Prieto y desde allí recorrió varias posiciones en el sector público en planeación urbana y vivienda con los alcaldes Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez. Su carrera política tomó impulso en 2019 cuando fue elegida diputada de Antioquia y posteriormente llegó a la Cámara de Representantes en 2022 con más de 87.000 votos, dentro del grupo político de Julián Bedoya. Lopera no es antipetrista y desde su orilla liberal le dio un espaldarazo a la refoma a la salud para que siguiera su trámite.

