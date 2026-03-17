Golpe a la fuerza política de la baronesa Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca: el Pacto histórico ganó el pulso

Liderado por el representante Alfredo Mondragón, ficha clave en las reformas de Petro, lograron una sólida bancada de seis curules superando al Partido de la U

La fórmula de las listas cerradas del Pacto Histórico para asegurar mayor presencia política resultó exitosa y permitió un aumento del número de senadores y también de representantes en algunos departamentos como el Valle del Cauca. El orden de las listas fue producto de la consulta del 26 de octubre del año pasado en la que participaron 2.6 millones de militantes del movimiento de izquierda en donde 144 candidatos se midieron en todo el país.

El resultado: 27 senadores y 37 representantes a la Cámara ganando el pulso con fuerzas políticas tradicionales arraigadas en las regiones donde además tienen la ventaja de contar con gobernantes locales en ejercicio como Dilian Francisca Toro en la Gobernación del Valle y algunos alcaldes municipales. El grupo de la mandataria, el Partido de la U perdió participación y se quedó solo con dos curules. Victor Manuel Salcedo que repite y Luis Alfonso Chávez, un exdiputado y tres veces concejal del municipio de Palmira. Los dos son ahijados políticos de la baronesa.

La realidad del Pacto Histórico fue distinta ya que consiguió 6 de las 13 curules a la Cámara que tiene este departamento. El líder de la bancada fue Alfredo Mondragón que tuvo un papel protagónico en la defensa de las reformas del gobierno Petro y que habían llegado como líder del sindicato del Sena apoyado por el senador Wilson Arias y tras un papel muy activo en el estallido social del 2019.

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La aguerrida concejal Ana Erazo que ha encabezado la oposición al alcalde de Cali Alejandro Eder logró entrar a la Cámara junto a otras militantes del Pacto, como la líder estudiantil Isabel Vera; Jorge Augusto Palacio, exalcalde del municipio de Sevilla; Carlos Eduardo Arizabaleta, exgerente de la Red de Salud del suroriente de Cali; y Paola Andrea Quiñones, una activista social que tomó vuelo en las redes sociales. El pulso en el Valle es entre estas dos fuerzas que se enfrentarán nuevamente dentro de dos años en la pelea por Alcaldías municipales y por la Gobernación porque grupos como Cambio Radical tuvieron un pobre desempeño. Aunque el profe Hernando González salvó su curul en la Cámara, el reconocido senador Carlos Fernando Motoa se quemó.

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Aunque el Valle no ha sido una buena plaza para el Centro Democrático que logró llevar a la Cámara a Santiago Castro quien siempre había jugado en el Partido conservador, y aún está por definirse la curul de Jaime Arizabaleta, una voz radical contra Petro que ha sido cercano a la senadora María Fernanda Cabal.

El liberal Caros Pinilla, que lleva más de 20 años en el Concejo, logró llevar a su hijo David a la Cámara, el único del partido que se salvó.

Una de las escasas representaciones legislativas de la coalición que Mira-Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso la obtuvo en el Valle, las otras dos serán ocupadas por el exconcejal Juan Pablo Rojas, quien logró llegar a la Cámara.

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