- El amigo y asesor de La Espriella Carlos Suárez de Estrategia y Poder ganó por punta y punta el pasado 8 de marzo

Dirigió la campaña de Enrique Gómez de Salvación Nacional, aliado del Tigre, quien pagó los cerca de $1.865 mil millones que costó su curul en el senado

La pelea de Enrique Gómez Martínez, quien recuperó hace unos años la personería jurídica del partido Salvación Nacional fundado por su tío Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado por las Farc en 1995, logró su propósito: llegar al Senado. Como cabeza del partido, se aseguró de que esta fuera la primera agrupación política que apoyó la candidatura de Abelardo de la Espriella cuando apenas nacía a finales de 2025 y luego se probaron en el Congreso con éxito para Salvación Nacional, logrando tres senadores y cuatro representantes.

Foto: Cuenta de X de Enrique Gómez

La campaña fue un ejercicio costoso y Enrique Gómez Martínez le invirtió $1.865 millones reportados en el portal Cuentas Claras y que recuperará por reposición de votos. El asesor estratégico de la campaña en la que fueron de la mano el candidato presidencial y la cabeza de lista fue el hombre que le habla al oído a De la Espriella: Carlos Suarez.

Suarez es clave porque no solo actúa en la orientación política, también lo hace en la ejecución de los recursos a través de la firma Estrategia y Poder que realizó la contratación publicitaria de la campaña de Gómez Martínez, que se convirtió en una de las más costosas de las legislativas del 8 de marzo del 2026.

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La gerencia de la campaña quedó en familia

Nicolás Gómez, hijo del senador electo y gerente de la campaña de Gómez Martínez, aportó las 10 facturas con lo que se pagaron los servicios de la firma Estrategia y Poder. Gómez explicó el gasto en diversos servicios de asesoría publicitaria como: análisis de antecedentes de imagen del candidato, diseño de la estrategia de campaña publicitaria, diseño de pauta, asesoría en diseño del plan de pauta y medios digitales, compra de pauta digital y análisis de desempeño del programa de pauta digital, entre otros.

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Enrique Gómez Martínez dijo que su campaña tuvo ingresos por $1.695 millones, distribuidos de la siguiente manera: $638 millones de parte de Salvación Nacional, $618 millones que pusieron él, su hermana María Ángela y su hijo Nicolás, y $439 millones de donaciones de particulares; todos estos recursos se recuperarán por el sistema de reposición de votos.

Enrique y María Ángela son hijos del también senador Enrique Gómez Hurtado, y son ellos quienes han mantenido el legado político de la familia, incluso a través de la Fundación Álvaro Gómez Hurtado que también tuvo su rol en la campaña.

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