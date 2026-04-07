- Beatrice Santo Domingo y su pasión por el arte que la llevó a pagar una millonaria restauración de Tiziano en Venecia

La mujer más rica de Colombia estuvo también detrás del gran Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá y es benefactora de dos de los grandes museos de Nueva York

En otoño de 2018, coincidiendo con los quinientos años de la inauguración de la obra maestra monumental de Tiziano Vecelliola, Asunción de la Virgen “Assunta”, Save Venice, una organización sin ánimo de lugar constituida en Estados Unidos y activa en Venecia, Italia, desde 1971, lanzó una ambiciosa campaña para su conservación en colaboración con la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari donde se encuentra en el altar mayor.

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A este llamado respondió Beatrice Davila de Santo Domingo, quien donó cerca de 700 mil dólares durante los cinco años que duró la restauración, entre 2018 y 2022. Esta suma complementada con aportes de la Fundación Benéfica Jasmine, en honor a Regina Jaglom Wachter, permitió eliminar siglos de suciedad y recuperar la luminosidad dorada original y la intensidad de los colores (rojos y verdes) que se habían perdido bajo capas de polvo y oxidación.

La restauración, que duró cuatro años, fue liderada a cabo por Giulio Bono, mientras que Egidio Arlango se encargó de conservar su imponente marco de piedra de Istria. Con más de 6.90 metros de alto y 3.60 de ancho, esta pieza es considerada la pintura sobre tabla más grande del mundo y un pilar del Renacimiento italiano. Su pintor, Tiziano, es uno de los mayores exponentes de la escuela veneciana, entre 1516 y 1518 y está enmarcada en un marco de piedra atribuido a Lorenzo y Giambattista Bregno y diseñado en colaboración con Tiziano. La obra fue un encargo para el altar mayor de los franciscanos en Venecia y, en su momento, impresionó al público por su audacia compositiva y escala.

Compromiso con Venecia y la alta sociedad neoyorquina

La conexión con de la familia Santo Domingo con Venecia es profunda, manteniendo históricamente propiedades en una ciudad que ha sido históricamente un punto de encuentro de élites culturales europeas y latinoamericana. La familia participa normalmente en espacios donde convergen coleccionistas, fundaciones y artistas de alto nivel.

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Beatrice Santo Domingo, como se conoce, fue la promotora de la gala anual de Save Venice (Salvemos a Venecia) en Nueva York, convirtiéndola en un hito del calendario social. Actualmente, su nuera Lauren Santo Domingo y su hijo Andrés participan activamente como copresidentes de la entidad. Estas galas de disfraces tienen como fin recaudar fondos para la preservación del arte y la arquitectura histórica de Venecia.

En abril de 2025, el evento recaudó más de 1.2 millones de dólares en una velada que contó más de 400 participantes en el Hotel Plaza de Nueva York, disfrazados bajo la temática de El Banquete de Cleopatra, y que incluyó como todos los años la premiación a las mejores máscaras. Para este 17 de abril de 2026, la velada estará inspirada en los cielos estrellados y resplandecientes de Venecia.

En 2019, Beatrice Dávila de Santo Domingo fue homenajeada por The Hispanic Museum & Library en Nueva York, un destacado centro de arte y cultura hispana, por su labor filantrópica y promoción del arte. La institución, situada en Manhattan, alberga una vasta colección de arte y literatura española, portuguesa y latinoamericana, celebrando su gala anual con figuras clave, y es financiada en parte por la Fundación Benéfica Jasmine (cofinanciadora del proyecto de restauración de la “Assunta”), perteneciente a una familia de origen sionista con una vasta red de contactos en el mundo del arte y la política.

La basílica de Santa María Gloriosa dei Frari esta dedicada a la Asunción de María y acoge la sepultura del gran maestro Tiziano

Filantropía y fomento a las artes

Beatrice Santo Domingo ha consolidado una labor filantrópica de más de 25 años en Nueva York, apoyando instituciones como el Museo de Arte Moderno (MoMA), la sala de conciertos Carnegie Hall y el Metropolitan Opera (MET). Gracias a su gestión, desde 2009 los colombianos pueden disfrutar de las transmisiones de opera del Met: Live in HD a través de Cine Colombia, empresa que pertenece al Grupo Valorem, holding empresarial de la familia Santo Domingo en Colombia.

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En el ámbito educativo y cultural en el país, su impacto ha sido determinante en la Fundación Santo Domingo para apoyar expresiones artísticas. En 1995 junto a Paulina “Poli” Mallarino quien falleció hace dos años, fundaron la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, un conjunto de tres casas coloniales en La Candelaria en el centro de Bogotá, un espacio académico para rescatar los oficios artesanales de bordados, carpintería, orfebrería, talabartería, entre otras ocupaciones. Fundaron en 1973, dos años antes del matrimonio de Beatrice Dávila con Julio Mario Santo Domingo, la firma Deimos Arte en Bogotá, pionera en el diseño interior y mobiliario artesanal.

Beatrice Dávila de Santo Domingo fue la impulsora clave en el Teatro Julio Mario Santo Domingo que es a su vez un Centro Cultural y Biblioteca Pública en la localidad de Suba en Bogotá, un complejo de 23,000 m² una donación de la familia que alcanzó los $ 36.000 millones y que Julio Mario Santo Domingo pudo inaugurar antes de su muerte en octubre de 2011 en Nueva York.

Beatrice Dávila participa en la programación musical de primer nivel mundial que se presenta en el Teatro Santo Domingo ya que uno de sus propósitos con esta donación es garantizar que en Bogotá pueda disfrutarse de la música y artes escénicas de talla mundial sin tener que estar en Nueva York donde la familia vive hace décadas y quiso permanecer después de enviudar. Mantiene su apartamento abierto en Bogotá igual que sus casas en el casco antiguo de Cartagena y de recreo en la isla de Barú.

Está catalogada por la revista Forbes como la mujer más rica de Colombia con una fortuna estimada de USD 4.400 a USD 4.700 millones y una de sus pasiones en la que invierte sus recursos es en la preservación de obras de artes como acaba de hacer con la obra de Tiziano en la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari en Venecia.

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