La verdadera razón que llevó a William Amaral a salir de Atlético Nacional: querían imponerle decisiones

.Publicidad.

Hace algunas semanas, en las redes oficiales de Nacional, se confirmó que el entonces técnico, William Amaral, no iba a continuar a la cabeza del equipo. La noticia fue sorpresiva tanto para la prensa como para la hinchada, pues los resultados del brasileño no habían sido malos desde que había tomado las riendas del club. Sin embargo, desde las directivas tomaron la decisión y pusieron como nuevo técnico de Atlético Nacional a John Jairo Bodmer. Hartos fueron los rumores del por qué Amaral había dejado el banco, pero en la últimas horas se confirmó la razón de su despedida.

¿Por qué salió William Amaral, el ex técnico de Atlético Nacional?

Según las mismas declaraciones de William Amaral, su salida fue tan sorpresiva para él como para todos. El técnico no había tenido malas presentaciones al mando del equipo, pero, al parecer, desde las cabezas del club no estaban contentos con el funcionamiento del equipo. “Nosotros comprendemos, no entendemos. Son decisiones de un presidente, de un directivo o de un propietario de un equipo y puede tomarlas” expreso el DT.

-Publicidad.-

“Quedé muy sorprendido, sobre todo por el trabajo que veníamos desarrollando, pero ese es el fútbol.

Respeto la decisión, pero no la acepto, comprendiendo lo difícil que es tomar decisiones y gestionar un club de esta dimensión”: William Amaral, en díalogo con el @VBarCaracol pic.twitter.com/FBrBP0nMWp — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) October 19, 2023

| Vea también: Cómo se ingresa y cuánto cuesta aprender a jugar fútbol en la escuela de Millonarios

Aun así, otros rumores afirman que fue una situación que no le gustó al DT, lo que llevó a su salida. Según información que manejan algunos periodistas, a William Amaral querían imponerle la llegada de John Jairo Bodmer a su cuerpo técnico, decisión que no vio con buenos ojos, pues él ya tenía a su equipo seleccionado. Este desacuerdo pudo haber no gustado a las directivas del equipo, que prefirieron relevarlo de su cargo para poner a Bodmer.

Publicidad.

Lo único cierto es que la decisión de sacar a Amaral para poner a John Jairo no le ha salido para nada bien a Atlético Nacional. El bogotano no ha logrado engranar al equipo y de los tres partidos que ha dirigido, tres han sido derrotas. El conjunto verdolaga ya está clasificado a los cuadrangulares finales de la liga BetPlay, pero de seguir jugando como lo está haciendo, puede firmar un fracaso que nadie esperaba.