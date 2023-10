Una conversación para entender fácilmente la guerra entre Palestina e Israel

.Publicidad.

No es difícil entender un conflicto de la complejidad de la guerra entre Palestina e Israel, de más de setenta años y con tanta intervención externa por parte de los poderes del mundo. Tanta violencia como tantos intentos de paz. Pero lo ocurrido en estos casi quince días parece superar todo lo imaginable en la escalada de un odio convertido en muerte.

De allí la importancia de esta conversación con el profesor Mauricio Jaramillo Jassir, columnista de El Tiempo, profesor de la Universidad del Rosario, doctor en ciencia política de la Universidad de Toulouse y experto en el tema del conflicto árabe-israelí y cuyas opiniones publica en el periódico El Tiempo. Sin apasionamientos, Jaramillo conversa con Juan Manuel Ospina y no se les escapa comentar del papel timorato de Occidente.

Juan Manuel Ospina: Nadie mejor que Mauricio Jaramillo para reflexionar sobre el horror que estamos viendo en este descarnado conflicto Palestino-Israel. Un tema que tiene en su mira por razones personales y profesionales. ¿Será imposible que los palestinos tengan su Estado en el Medio Oriente? ¿Una cosa que se plantea desde su misma formación de la ONU en 1948? Un tema no llega con los bombardeos, lleva muchos años y sigue abierto. ¿Cómo ves las posibilidades del Estado Palestino?

Mauricio Jaramillo: Quiero ser, en medio de la tragedia, optimista y remontarme a la historia y recordar que el diálogo más serio desde que hay conflicto son los acuerdos de Oslo, en 1993. Terminan imperfectamente en el 2001 pero surgieron cuando se toca fondo en la primera Intifada palestina que arrancó en 1987. Habíamos sido optimistas viendo como Israel se buscaba con muchos países, pero no hizo la paz con sus enemigos: Siria, Libano y sobre todo Palestina. Esto es un llamado a que los pueblos deben ejercer su determinación y por eso es tan necesario la creación del estado palestino.

JMO: Lo que dices es cierto, se llegó a una calma chicha que dejaba de lado el tema de Palestina e Israel se acercaba a construir una relación de buenos vecinos con los países árabes, pero de Palestina no se hablaba. Palestina tiene que estar en el corazón de la mesa de discusión. Es recordar los avances que se hicieron en Oslo, cuando tuvimos la esperanza de que podría resolverse a partir del reconocimiento de un Estado palestino. No es sólo buscar relaciones amables para convivir sino para llegar a soluciones. ¿Cuál es el elemento desencadenante para que se de este paso que históricamente no se ha podido dar?

M.J: La comunidad internacional ha cometido errores en el último tiempo, además de la responsabilidad británica con sus promesas rotas en Palestina, dejándole eso a la ONU. Se han cometido errores que si, se corrigen, llegaría la paz. En primer lugar, cuando se pactan los acuerdos de Oslo un sector de los palestinos reconoce a Israel y ellos dicen que sí pueden autogobernarse, pero sin crear estado. Pero Israel no cumplió y la Comunidad Internacional lo permitió. La gran imagen de los acuerdos de Oslo fue la foto de Arafat, Rabin y en la mitad Bill Clinton; Estados Unidos con la responsabilidad de estar encima de esos acuerdos.

La comunidad internacional se equivoca cuando permiten que en el 2006 se elija a Hamás. Ahí se renunció a la negociación. Se dijo que Hamás es terrorista, y si Hamás es gobierno congelamos la negociación y los matamos de hambre. Como pasó con la OLP hasta que en el 74 la reconocen. Subvaloraron la decisión Palestina y el tercer error es la retaliación de Israel.

Cada vez que lancen un cohete vamos a bombardear Gaza, así lo hicieron en el 2014, en el 21, y ahí tenemos hoy a 2 millones de personas sin electricidad, sin agua, con hambre. Si metes a 2 millones de suecos en un cerco se vuelven violentos. No pueden hacinar a 2 millones de personas, bombardearlas y después decir que eso lo hacen para controlar. Si se busca que Hamás renuncie al extremismo y a la violencia y después cesan los bombardeos, esto podría cambiar.

JMO: Si las circunstancias se vuelven más favorables Hamás podría renunciar a esa política de no reconocer la realidad israelita. ¿Crees que Hamás pueda dar ese paso?

M.J: Se ha dicho que en el 2017 estuvo dispuesto a volver a las fronteras del 67. Cuando Hamás se fundó promueve la destrucción de Israel y el asesinato sistemático de judíos además de no reconocer el territorio de Israel. En el 2017 dijeron que querían reconocer al estado de Israel. Israel y Hamás han negociado, Israel reconoce a Hamás como rival militar, de hecho, hace 16 años hubo negociación para intercambio de rehenes.

Hay antecedentes que dan cuenta de un Hamás que puede dejar al lado lo ideológico igual Israel en donde se pueden encontrar posiciones de negociación. Es que tenemos la dificultad que son partidos que han llegado a través de los votos. Esos extremistas han sido escogidos. Hay que negociar reconocimiento a cambio de cambiar los radicalismos de los dos lados.

JMO: Son dos pueblos que necesitan Estado y territorio. Cuando se habla de Comunidad Internacional se vuelve un lugar común, ¿Qué son, Inglaterra, Estados Unidos la ONU? ¿Por donde ves la Comunidad Internacional? ¿Dónde están las iglesias? Por que lo que genera esta radicalidad es la religión. ¿Por dónde ves alguna luz?

MJ: Cada vez que hay una guerra la gente sale a decir que Naciones Unidas no sirve para nada; a la gente se le olvida que, si no fuera por Naciones Unidas, la situación sería peor. La única institución que está ayudando es la agencia de la ONU para los refugiados palestinos; son los que han insistido siempre a través de Antonio Guterres, con las uñas han hecho un trabajo extraordinario. Israel nace por una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas y allí hay una de las grandes esperanzas, porque no se ha dejado presionar por Israel.

Es que la exfiscal ha dicho que los dirigentes israelitas deben ir a juicio por crímenes de guerra. Para mi la ONU ha hecho una gran labor. Ahora EEUU y Reino Unido, el papel de estos dos países es una vergüenza. Que Reino Unido prohíba manifestaciones a favor de Palestina es una vergüenza, que Francia las prohíba y no haya apoyado un alto al fuego, y obviamente EEUU que es el país que la da luz verde a Israel para estos vejámenes.

JMO: Parece que tiene ganas de incendiarse el Líbano y el Líbano es Francia.

MJ: Al sur del Líbano está Hezbolah y hay unas provocaciones constantes y acordar que si no se detiene el incendio puede irse hasta Irán o a potencias internacionales como EEUU o Reino Unido que apoyan incondicionalmente a Israel

JMO: Irán es un país persa, que está bajo el mismo paraguas, ¿Hasta dónde la mano de Irán no está detrás del apoyo que tiene Hamás, ¿qué juega Irán, el temor de los países árabes retomen el camino? ¿Qué puede perder Irán?

MJ: Irán nunca estuvo en esa guerra, no tiene territorio comprometido. Como el mundo árabe se deshizo del tema Palestino, Israel se ha reconciliado con el mundo árabe, y uno de los actores que ha tomado la bandera de la causa Palestina es Irán. Allí hay un movimiento que se llama la Yihad Islámica y le ha ayudado a Hamás con armas y asesorándolo, pero no creo que haya dado la orden. Ellos son autónomos y es una expresión genuina, pero tiene apoyos internacionales que son Hezbollah e Irán. Irán aprovecha la situación para extender su influencia, pero no creo que Irán sea el cerebro, Irán celebró lo que hizo Hamás, pero creo que los palestinos actuaron de manera autónoma.

JMO: Rusia en esto ¿Qué papel jugó históricamente? ¿Está a la expectativa de cómo puede obtener réditos?

Rusia tiene un papel complejo. Históricamente la URSS apoyó el panarabismo; la URSS lo intentó y luego reculó, le quedó un aliado, Siria, ahí tiene un vínculo muy particular, pero Rusia nunca se ha metido en ese conflicto, es más bien una actitud timorata. Rusia no tiene trayectoria en oriente Medio y hay mucha población rusa que es fundadora del Estado de Israel. Muchos Ashkenazis tienen origen con Rusia. Hay una población judía muy importante en Rusia que hace que sea medido para coquetear con Palestina. Rusia aprovechará esta coyuntura para que la presión con la guerra con Ucrania y después desatorar la cuestión ucraniana.

JMO: ¿Rusia con esas situaciones puede llegar a ser un actor muy importante para negociar?

Así se hizo en el 2003 que buscaba rescatar lo último de Oslo, pero la elección de Hamás dejó congelado eso. No hay voluntad política, Occidente ha sido muy hipócrita con la causa palestina, El papa ha sido timorato uno esperaba una cosa más importante. El papa es cabeza de occidente, uno se extraña que sean tan timoratos cuando la situación hace rato se salió de cauce.

