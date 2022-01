La venganza de Jarlan Barrera contra Fuad Char

.Publicidad.

Jarlan Barrera llegó al pico de su carrera en el 2018, cuando el Junior jugó la final de la Copa Suamericana. Junior estaba ante su gran oportunidad de ganar por fin un torneo internacional de la mano de Teo Gutierrez, Luis Díaz y Jarlan, el 10 del equipo y gran figura por encima de los otros dos.

Lastimosamente él fue el que falló el penal del Junior en el tiempo extra que pudo darles el título, pero pese a eso ya tenía todo listo para ir al fútbol del exterior. Su destino fue Rosario Central pero le fue tan mal que soló duró 6 meses, no fue tenido en cuenta por el técnico y jugó 4 partidos, por lo que terminó volviendo a Colombia pero no con Junior, sino vistiendo la camiseta de Atlético Nacional.

Los hinchas del Junior y los Char no le perdonaron esa traición, y desde entonces es persona no grata en la costa caribe colombiana. Jarlan sigue siendo un jugador bastante irregular, que puede llevar muchos partidos totalmente desaparecido, pero cuando se enciende es uno de los mejores jugadores de la liga, tal como lo fue en la reciente victoria contra Junior por 3-1. Barrera fue el motor ofensivo de su equipo, aportando una asistencia y dándole dolores de cabeza al Junior de los Char, que no soportan perder contra Nacional y menos que Jarlan haya sido el gran verdugo de ellos a lo largo de la noche.

📊 Jarlan Barrera vs Junior: ➜ 1° en duelos ganados [8, 62%].

➜ 1° en faltas recibidas [4].

➜ 1° en tiros [4].

➜ 1° en regates completados [3].

➜ 80% de eficacia en pases [24].

➜ 75% en pases largos acertados [3].

➜ 1 pase clave. Primera asistencia en 2022. 🅰️ pic.twitter.com/aSvzoI33os — Colombia Analytics (@Colanalytics) January 27, 2022

