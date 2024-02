La triste historia de la perrita rusa Laika, el primer ser vivo que mandaron al espacio

.Publicidad.

Ser el primer ser vivo en ir al espacio puede ser un título muy honroso y para recordar, pero no cuando eres una pequeña perra callejera que fue reclutada para tener una muerte fija y solitaria en el espacio exterior. Ese fue el caso de la valiente Laika, quien hace 67 años dejó por primera vez el planeta Tierra rumbo al espacio en el año 1957. Esta inigualable canina nunca regresó de su trágica ‘aventura’ y fue tan solo la primera víctima de una larga lista de animales enviados al espacio.

En esa época, ese tipo de experimentos se llevaban a cabo con normalidad sin medir la crueldad, entre 1948 y 1961, 48 perros, 15 monos y dos conejos abrieron el camino para los descubrimientos en el espacio. Lo más triste es que veintisiete de ellos murieron en accidentes, pero es Laika la que fue enviada específicamente a morir.

En esta fecha tan importante recordamos el día en que Laika subió a dar su vida por cortarle el camino al espacio a la humanidad.



La decisión se tomó porque se estaba llevando a cabo la guerra fría y el líder soviético Nikita Kruschev, quien asumió el mando de la Unión Soviética, inició una especie de carrera espacial contra los Estados Unidos para demostrar más poder. En su afán por ganarla, invirtió grandes sumas para la investigación espacial y el primer satélite ruso desocupado entró en órbita el 4 de octubre de 1957.

Tras semejante primer éxito, Nikita Kruschev pidió al ingeniero encargado de la misión hacer algo aún mejor por el aniversario número 40 de la revolución comunista. Por lo que el ingeniero Sergey Korolev, dio la idea de enviar un perro al espacio. A sabiendas de que no se podría garantizar el retorno del satélite por la mínima tecnología de la época, enviando al animal a una muerte segura.

Iniciaron por establecer los parámetros sobre los perros que servían para esta misión, lo primero, el animal no debía pesar más de 7 kilos por el pequeño tamaño del cohete, lo segundo, los perros de raza y con pedigrí eran considerados demasiado mimados por lo que lo mejor es que fuesen callejeros. Así fue como el "escuadrón de perros cosmonautas" reclutaba en las calles. Laika, de hecho, vivía en las calles de Moscú cuando fue reclutada.

Además, se preferían las hembras porque eran consideradas más disciplinadas y mejor si tenían el pelo liso para facilitar la instalación de sensores. De todos los candidatos seleccionados solo tres fueron los sobresalientes, Albina, Laika y Mukhu. No obstante, Albina estaba embarazada y Mukhu fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas en las patas.

Laika viajaría en el Sputnik 2, un cilindro de cerca de cuatro metros de altura y dos metros de diámetro que no fue diseñado para aterrizar. Era específicamente una cápsula del tamaño de una lavadora, con un dispositivo para la regeneración química del aire y un alimentador automático que abría, dos veces por día, la tapa de un recipiente con una mezcla de nutrientes gelatinosos según lo indicó la BBC.

Para monitorearla, le implantaron dos sensores, uno en las costillas para medir su respiración y otro para medir su pulso en la arteria carótida. La preparación fue tal que la canina fue puesta en una cápsula todos los días, durante varias horas, para que se acostumbrara a la situación.

La realidad es que seis horas después del despegue, los sensores registraron un paro cardíaco. Laika había muerto específicamente como consecuencia del sobrecalentamiento de la cabina y del estrés que relevos sus pulsaciones por el doble de lo normal. Por otro parte, el satélite con el cadáver de Laika dio 2.370 vueltas en órbita y ardió al entrar en la atmósfera el 14 de abril de 1958.

Pero el gobierno no quiso mostrar la realidad, durante una semana la prensa publicó boletines de la supuesta salud de Laika sabiendo perfectamente que la canina ya había muerto. Pero luego para quedar bien y anunciar el deceso informaron que Laika había sido sacrificada en órbita "por motivos de humanidad", así fue como la admiración de la gente se convirtió en conflictos y reclamos sobre todo de los defensores animales de la época. Algunos dijeron que hubiera sido mejor mandar a Kruschev al espacio en lugar de la perrita.

Aunque muchos ven a Laika como una perra estrella o una heroína por ser el primer ser vivo en llegar al espacio, la realidad es que nada de eso es cierto. Es una víctima y no hay nada que enaltecer y resaltar de su caso, allí no hay logros, solo el uso irresponsable de animales en planes del gobierno que no eran productivos ni relevantes.

