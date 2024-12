La triste despedida del goleador Adrián Ramos: sin título, entre gases lacrimógenos y heridos

.Publicidad.

El partido entre América de Cali y Atlético Nacional no solamente era el que definiría el título de la Copa Colombia, sino el que le diría adiós a uno de los futbolistas colombianos más importantes del último siglo. Adrián Ramos, el máximo goleador cafetero en la historia de la Bundesliga alemana, quien inició su carrera en el equipo escarlata, decidió dar por terminada su carrera en ese compromiso. El encuentro prometía ser un gran homenaje al delantero, más allá del resultado, pero se convirtió en una muestra de lo que se ha sido el fútbol colombiano en los últimos años: violencia y terror.

Un hombre y futbolistas que ha llevado la bandera de nuestro país por lo más alto en el mundo no merecía despedirse así.

Cómo fue la despedida de Adrián Ramos del América de Cali

Aunque a Adrián Ramos se le hizo un pequeño reconocimiento antes de iniciar el compromiso, la idea era que al final del partido, sin importar que América de Cali ganara o no la copa, el delantero pudiese despedirse de los miles de hinchas que lo siguieron por más de 20 años. Sin embargo, a 5 minutos del final, unos desadaptados iniciaron los desmanes en la tribuna, lo que hizo que el partido se suspendiera y el árbitro central pidiera a los jugadores abandonar el terreno de juego. Los futbolistas de Nacional obedecieron de inmediato, y los de América se demoraron un poco más.

Y es que, con la incertidumbre sobre si el partido se había acabado o no, todos esperaban que se pudiese realizar el gran homenaje a Adrián. Sin embargo, en una escena que pareció sacada de la ficción, el jugador tuvo que empezar a dar su recorrido, despidiéndose de los fanáticos, mientras las camillas corrían de aquí para allá recogiendo heridos y afectados por los disturbios, y con la policía rodeándolo y protegiéndolo por si algún hincha arremetía contra él. El jugador no pudo disimular el dolor, no solo por su despedida, sino por la situación, alejándose de las canchas en medio de una situación que nunca imaginó.

Esta despedida a Adrián Ramos es una vergüenza. Deplorable.



En qué equipos jugó el delantero caucano

Adrián Ramos nació en Villa Rica, Cauca, e inició en el balompié en las inferiores de América de Cali. Debutó en el equipo profesional en 2004 y en su segundo partido se estrenó como goleador frente a Junior de Barranquilla. Desde ese momento se mostró como un delantero físico, diestro para el juego aéreo y con velocidad; pero antes de dar el salto al fútbol europeo pasó por el fútbol venezolano y por Santa Fe. En 2009 llegó la oportunidad de viajar a Alemania, al Hertha Berlín, en donde comenzó su leyenda.

En suelo teutón, con el equipo de la capital, Adrián Ramos alzó el título de la segunda división en 2 ocasiones, para luego ganar la Supercopa de Alemania vistiendo los colores del Borussia Dortmund. Allí se convirtió en el máximo goleador colombiano, con 45 goles, y se hizo un nombre entre los jugadores extranjero en la Bundes. Sus últimos años en Europa los pasó en España, en Granada, en donde alcanzó a disputar más de 80 partidos. En 2020 regresó a América de Cali, para ser goleador y para decirle adiós al balompié, lastima que no fue como siempre lo había soñado, en medio de aplausos y arengas.

Adrián Ramos también tuvo un recordado paso por la selección Colombia, haciendo parte de la convocatoria del equipo para Brasil 2014. Foto: adrianramosla20

