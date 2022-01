La tragedia que le cambió la vida a Arelys Henao

La reina de la musica popular colombiana pasó por muchos momentos difíciles en su vida como lo muestra la novela. Sin embargo, uno en particular lo vivió hace poco

La novela de Arelys Henao está siendo la nueva sensación de la televisión colombiana en las noches. Muchos no le tenían fe porque consideraban que no es la artista popular más conocida del momento, pero su música y su historia protagonizada por Mariana Gómez lograron lo impensable: superar a Yo Me Llamo como el programa más visto por los colombianos.

La novela demuestra que Arelys tuvo una vida muy complicada desde muy joven, siendo víctima hasta de grupos al margen de la ley típicos de la Colombia del siglo XX. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles y que le cambió la vida ocurrieron cuando ya era toda una cantante consolidada.

En el año 2017 su familia sufrió un duro golpe cuando, según contó ella a La Red fue asesinada su sobrina de 23 años Jenny Hurtado. El crimen fue cometido por el propio padrastro de Jenny, que un día aprovechó la ausencia de la madre para asesinarla con crueldad. El asesinato fue atroz ya que él la degolló y eso que en primera instancia el hombre había planeado asesinar a las dos. Debido a la precariedad del sistema judicial en Colombia, el hombre todavía sigue libre y eso es lo que más le duele a Arelys.

Es por eso que Arelys compuso la canción "No Podemos Callar", en homenaje a su sobrina asesinada y como un mensaje a todas las mujeres para que no se queden en silencio por miedo o amor frente a los maltratos que puedan sufrir de parte de sus parejas.

