“Uno no se puede levantar pensando en una vieja, usted se tiene que levantar pensando en trabajar, en ganar plata”, dice Westcol en el video en el que, aunque no demerita el trabajo de Feid, sí lo pone por debajo de otras estrellas de música reggaetón como Arcángel, quienes cantaban a la pobreza de sus orígenes.

Luego cantó a manera de burla “Si tú supieras”, una de las canciones más exitosas del Ferxxo y opinó que esas cosas no van con él. “A mí no me importa ninguna m…, yo lo que quiero es trabajar.

Desde el punto de vista de Westcol, las personas se inspiran en la música que escuchan y por esa razón él no está de acuerdo con que el contenido de Feid sea de amor y sobre mujeres.

Un detalle importante a tener en cuenta es que ambas realidades son muy diferentes, Feid era un joven de clase media, quien gracias a amigos como J Balvin se pudo relacionar con el mundo del reggaetón y Arcángel era un chico de un barrio difícil que salió adelante cantando música urbana.

¿Música reggaetón para escuchar o canciones para la discoteca?

En 2011, Daddy Yankee dio una entrevista a la periodista argentina Yamila Trautman donde se defendió de las acusaciones que recibía entonces por la presunta banalidad de la letra de sus canciones.

“Tu estás yendo a pasarla bien y vas a escribir de lo que estás viviendo”, explicaba el líder histórico del reggaetón en aquella ocasión. Para Ramón Ayala (nombre real del artista), la discoteca no es un espacio que permita reflexiones muy profundas.

Entonces, desde el punto de vista de Daddy Yankee, si un artista quiere hacer música para que la gente baile, no debería hacer conclusiones con pretensiones filosóficas ni hablar de cosas tristes, porque la gente va a una discoteca precisamente para desconectarse de la realidad cotidiana.