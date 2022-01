La banda de rock melódico Counterline está pisando fuerte con su nuevo video

Por: Marleny Fandiño |

enero 19, 2022

COUNTERLINE es una banda procedente de Colombia, nacida en 2019 y conformada por GG Andreas y Harold Waller, ampliamente reconocidos en la escena del rock melódico y AOR en Latinoamérica. Si bien la banda emerge en la escena del rock hace dos años sus integrantes y líderes, ya tienen un recorrido importante en el género en el ámbito internacional.

Harold Waller ha sido el vocalista principal de otras agrupaciones AOR como Supremacy que se disolvió, Beers two and Fandiño de las que fue su “Front Man”, compositor e intérprete y con las que logró hacer presencia en los festivales de rock más importantes y con las que abrió a agrupaciones como Scorpions, Cincedella, Barón Rojo, en Rock al Parque en Colombia y con las que hizo presencia en México en el festival más grande de rock.

Otro tanto ha hecho GG Andreas quien hizo parte de agrupaciones como Supremacy, Dante con las que estuvo en giras internacionales y grandes festivales de rock en América Latina. La banda nació con el propósito de hacer música con un carácter pegajoso dentro del género melodic rock / AOR con un sonido moderno, pero conservando la esencia y características fieles de la era clásica del hard rock.

El enfoque de las composiciones creadas, es generar la sensación de querer repetir de nuevo cada canción. Los tracks están llenos de muy buenos hooks y melodías, muy llamativas. Todo lo que una canción de rock melódico debería tener.

Al firmar contrato con el sello disquero europeo Lions Pride Music para editar su primer álbum (ONE), COUNTERLINE busca consagrarse como una propuesta fuerte y sólida en el ámbito internacional, con canciones y melodías de calidad increíble y de producción sonora competitivo. Se lanzaron dos temas previos al lanzamiento del disco que llegó completo a todas las plataformas digitales en diciembre de 2021 que ha tenido excelentes resultados posicionando a COUNTERLINE como una de las propuestas más poderosas en el género y también como la banda revelación de 2021, según el magazine de rock VIRI AOR.

Recientemente su sencillo The One alcanzó la posición número 1 en el conteo BIG BITES de la emisora norteamericana THE SHARK RADIO, y posicionando en sus listas también su segundo single “leave It All Behind” COUNTERLINE espera seguir dando lo mejor a su audiencia, y es la gran promesa colombiana del Rock Melódico a nivel internacional.

Disco y video de The One, ya disponibles en todas las plataformas digitales al igual que el álbum completo que incluye 10 cortes con temas como: If You're Clear With Your Words, Sense Of Reality, The One, Write Your Story, Spell Of Love, Angel, Leave It All Behind, Best Part Of Me, Out In The Cold, I Need To Learn.

Acerca de The One: “En el video tenemos la intención de reflejar como encontramos el amor y lo que podemos experimentar en todas sus etapas, para darnos cuenta que si las adversidades superadas ese amor puede durar toda la vida. Quisimos expresar estas ideas en el video de una manera abstracta, apartando los clichés de cómo estamos acostumbrados a recibir material audiovisual de distintos proyectos musicales”, agregó Harold Waller.