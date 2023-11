La tenaz embajadora de Colombia en Israel que le rendirá cuentas a Petro sobre la guerra en Gaza

La abogada uniandina Margarita Eliana Manjarrez es la embajadora de Colombia en Israel desde febrero de 2020, justo cuando estaba estallando la pandemia de la COVID-19 a nivel mundial. En ese momento fue nombrada por la excanciller, Claudia Blum de Barberi y dos años y medio después, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, fue una de las pocas funcionarias que siguieron en el cargo.

Cuenta con una amplia experiencia de 20 años de servicio diplomático, en los cuales ha ocupado importantes cargos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de representación en distintos países (fue cónsul en Nueva York y Berlín). De igual manera, cuenta con bastante peso entre los diplomáticos de carrera y en varias ocasiones fue representante de los funcionarios de carrera y presidente de la Asociación Diplomática y Consular.

No obstante, en todos estos años no había tenido que hacerle frente a una situación tan delicada como la que se está viviendo en la Franja de Gaza. Recién estalló la guerra, tuvo que lidiar con los tweets del presidente Gustavo Petro refiriéndose a la situación y expresando su apoyo hacia la causa Palestina, los cuales despertaron un sinfín de reacciones entre la comunidad judía de Colombia.

La posición del Presidente y la Cancillería siempre ha sido la de llamar al diálogo entre Israel y Palestina y abogar por una salida pacífica con la intervención de las Naciones Unidas. No obstante, ante la negativa de Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de detener la ofensiva, ha ido más allá y ha decidido llamar a consultas a la embajadora Margarita Manjarrez.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.