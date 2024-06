La situación está grave, y lo más grave es el desbalance fiscal

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Me parece supremamente preocupante la fuerza y el avance que está mostrando las disidencias de la Farc en el Valle del Cauca y en Cauca. Ha avanzado demasiado la guerrilla. Me parece que el acuerdo de paz de Santos es un fraude, el país quedó sembrado con 250.000 hectáreas de coca, nos catapultamos hacia el mayor productor de coca en el mundo. Ahora sí se le vio muy descompuesto por la tesis de Álvaro Leyva.disidencias Farc

Juan Manuel Dants

Sigue confusa la política nacional y el hecho más grave de todos que no puedo dejar pasar por alto es el desbalance fiscal. Nada de lo que proyectaron de ingresos están llegando. Un ministro firmón va a congelar 20 billones de pesos, se dice que es mucho más, que serían por ahí 60 o 70 los que habría que congelar. Eso va a dificultar mucho el funcionamiento del estado, y ahí le van a empezar los problemas a Petro porque ya no va a poder eh distribuir subsidios a sus anchas. La situación no es fácil. No es solamente para estar echando discursos a nivel internacional, y pienso que la situación se va a seguir agravando.

Para terminar, la reforma educativa no pasó porque parece que la ministra de Educación, que no le hacen sino meter goles todo el tiempo, dejó pasar aspectos, que ¡ni más faltaba que el sector público fuera a financiar las universidades privadas! Veo que hay muchos errores.