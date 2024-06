¿Quién es El Wilpro, el influencer que fue arrestado por promover prácticas sexuales entre menores?

.Publicidad.

La Fiscalía colombiana judicializó a un famoso influencer colombiano llamado William Elliud Camacho Rodríguez, mejor conocido como El Wilpro, quien en su faceta de creador de contenido grabó varios videos incitando a menores de 14 años a darse besos y cachetadas. Una práctica que fomenta el matoneo entre los adolescentes.

De acuerdo a las investigaciones, el influencer incitaba a los menores a realizar este tipo de prácticas por medio de retos. Luego colgó los videos sin autorización y sin tener en cuenta que los menores de 14 años no pueden dar su consentimiento para este tipo de actos.

Camacho Rodríguez fue detenido en su hogar en el municipio metense de Acacías, donde la Fiscalía le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años, en la modalidad de inducción a practicas sexuales. El acusado no aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento en el lugar.

Las pruebas de la Fiscalía muestran que el influencer habría cometido este tipo de delitos, por lo menos, cuatro veces en la ciudad de Medellín.

Nicolás Arrieta se va contra El Wilpro

El influencer Nicolás Arrieta, famoso por sus videos de humor y crítica contra presuntos estafadores en redes sociales, también hizo un video arremetiendo contra el influencer que construyó su comunidad de seguidores a partir de este tipo de videos.

Arrieta compartió varios de los videos de El Wilpro, pero censurados, y no sólo arremetió contra el influencer sino contra los colegios. Asegurando que es ridículo que en lugares donde ni siquiera dejan llevar el pelo largo o hacerse un piercing, no permitan que entre un hombre de afuera para hacer este tipo de videos. "TikTok está lleno de videos así", enfatizó remarcando que este no sería el único creador de contenido que aplica esta estrategia.

"¿La responsabilidad del colegio qué? ¿El manual de convivencia para qué sirve?", se preguntó Nicolás Arrieta y mostró otro video donde se ve a dos menores perreando de forma muy sexual.