La reconocida presentadora que reemplazaría a Cristina Hurtado en La casa de los famosos 2

Poco a poco se van conociendo nuevos datos de la segunda temporada de La casa de los famosos. Este formato, fue estrenado este año en el país y consiguió lo que se quería, mucha gente hablando sobre el reality. Aunque tuvo sus críticas, hubo muchos televidentes que se conectaron cada capítulo con este producto de RCN. Todo esto permitió que ahora el canal le de vida a una nueva temporada de este reality. Sin embargo, entre las grandes novedades que habrá para La casa de los famosos 2, es un posible cambio de presentadora. Parece que Carla Giraldo tendría una nueva compañera y no es Cristina Hurtado.

Carmen Villalobos sería el posible reemplazo de Cristina Hurtado en La casa de los famosos 2

Seguramente ya todos lo saben, pero en la primera entrega del reality, Cristina Hurtado y Carla Giraldo tuvieron sus conflictos. Era evidente que entre ellas dos la relación no era muy buena e incluso se llegó a confirmar el choque que hubo entre ambas. Sin embargo, se dice que al final ambas lograron solucionar sus diferencias para poder tener un mejor ambiente laboral. Aunque, al parecer la relación entre las dos no se habría recuperado del todo o es lo que se especula en redes. Este chisme ha crecido y más con los nuevos promocionales de La casa de los famosos 2, donde solo está Carla Giraldo.

Debido a esto, muchos han asegurado que no se habrían solucionado los problemas con Cristina Hurtado. Pero esto no es lo más dramático del caso, pues parece que la modelo no habría aceptado seguir trabajando con Carla Giraldo. Ante esta situación, RCN se habría puesto a trabajar para conseguir un reemplazo acorde a ella. Seguramente muchos nombres se le podrían ocurrir a los televidentes. Sin embargo, por lo que se ha podido saber, la escogida sería Carmen Villalobos. Así es, la actriz sería la primera opción para llegar como nueva presentadora de La casa de los famosos junto a Carla Giraldo.

Carmen Villalobos en Top Chef VIP.

Recordemos que lo último que hemos visto de Carmen es justo como presentadora de eventos y de realities. La mujer tiene buena experiencia para poder asumir este reto, por lo que no sería nada alocado verla en este programa de RCN. Por otro lado, se ha sabido que habrá cambios también en los presentadores digitales del programa. Esta nueva temporada del reality llegará con varias novedades y famosos bastante polémicos.

