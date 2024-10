La curiosa anécdota de Katherine Porto y su paso por 'También Caerás'; no duró mucho como presentadora

Aunque la actriz ha demostrado ser una mujer muy talentosa, no siempre la vieron así. Recientemente reveló el mal momento que vivió en este programa

.Publicidad.

Katherine Porto se ha convertido en una actriz de gran reputación, gracias a sus impresionantes actuaciones. Uno de sus últimos papeles, fue para la popular serie de Prime, Primate, junto a un increíble talento colombiano. Aunque, la mujer tiene un sin fin de proyectos en su carrera, con los que ha deslumbrado a todo el país. Por otro lado, la mujer ha figurado como presentadora un par de veces. De hecho, llegó a ser parte de También Caerás, aunque no fue su mejor experiencia al respecto. Hace poco, la mujer habló sobre esto y contó cómo fue que salió de este programa de Caracol Televisión.

Así fue la mala experiencia que vivió Katherine Porto en También Caerás

Antes de ser la reconocida actriz que es hoy en día, la mujer tuvo que probar suerte de varias maneras. Por supuesto que los castings eran más difíciles y obtener un puesto requería de una mayor esfuerzo, pues no era reconocida. Cuenta ella que incluso llegó a presentarse para ser presentadora del Canal RCN. Aunque, por aquel entonces ella estaba trabajando para el popular programa También Caerás. Sin embargo, parece que para ese entonces, su fuerte no era la presentación, como lo es la actuación hoy en día. En entrevista con Pulzo, reveló algo que seguramente no muchos sabían.

..Publicidad..

Katherine Porto en lanzamiento de Primate 2.

Cuenta ella que su primer trabajo a nivel nacional fue cuando llegó a Bogotá. Justamente participó en También Caerás como presentadora, pero no terminó de la mejor manera. Según Katherine Porto, de allí la terminaron botando pues la consideraban una mala presentadora. Algo muy curioso, pero que al final no truncó la carrera de la mujer como actriz. Por otro lado, la cartagenera llegó a ser parte de otros proyectos como presentadora. Además, su carrera despegó y hoy en día, tiene una gran cantidad de proyectos en su hoja de vida. Lo mejor del caso es que es una mujer aún joven que tiene mucho que entregar a sus seguidores.

...Publicidad...

Aunque, Katherine Porto también ha decidido incursionar en otro tipo de proyectos. Por un lado, es una mujer bastante exitosa en sus redes sociales, aunque también creó su propio podcast. Una mujer exitosa, y al parecer, con una gran cantidad de anécdotas que contar sobre su carrera como actriz. Pequeños obstáculos que no le impidieron ser la mujer admirable que es hoy en día

....Publicidad....

Vea también: