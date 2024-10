Caracol echará mano de uno de sus antiguos éxitos para reemplazar una novela; quieren subir el rating

.Publicidad.

Este ha sido un año de altas y bajas para la televisión colombiana. Hemos visto una gran cantidad de estrenos, algunos que funcionaron muy bien y otros que no tuvieron el mejor resultado. Aunque los canales han buscado proyectos y producciones llamativas, no todas han funcionado de la mejor manera. De hecho, algunos de los últimos lanzamientos, tanto de Caracol, como de RCN, han tenido resultados no tan buenos. Esto lo hemos visto con Klass 95, MasterChef, La descarga y también Paraíso Blanco. Esta última, habría pasado sin pena ni gloria y Caracol ya le tendría el reemplazo. Por eso traerán de regreso Loquito por ti.

Loquito por ti, la exitosa novela que Caracol traerá de vuelta para reemplazar Paraíso Blanco

Estamos muy cerca de las fechas decembrinas, donde la televisión colombiana sufre un golpe. Muchas personas viajan y se desconectan de algunas producciones. Caracol es muy consciente de esta situación y por eso desde ya, se están preparando. Como lo mencionamos anteriormente, algunos lanzamientos como Paraíso blanco, no han conseguido los resultados esperados. Es por eso, que ya se han tomado decisiones y vendrán grandes cambios en la programación de Caracol. De hecho, se sabe que volverá uno de los grandes éxitos del canal para reemplazar esta narconovela.

Paraíso Blanco saldría del aire para darle paso al regreso de Loquito por ti.

La razón por la que Pipe Bueno no estaría en Yo me llamo ¿Lo cambió Caracol?

Se trata de Loquito por ti, la novela donde Variel Sánchez brilló junto a Mariana Gómez, Camila Giraldo y más. Esta producción llegará para animar a los televidentes del canal con las populares canciones decembrinas que ya están a la vuelta de la esquina. Seguramente, es por esto mismo que Caracol habría tomado la decisión de repetir esta historia y reemplazar Loquito por ti. Por lo que se ha podido saber, esta historia llegará para los primeros días de noviembre y estará en el horario de las 10:30 de la noche. Aunque, la narconovela no es la única que saldrá del aire.

Después de varias narcoseries seguidas caracol cambia de temática y se la juega con la repetición de loquito por ti, en el late estrena los primeros días de noviembre en reemplazo de #ParaisoBlanco pic.twitter.com/vImEHYrEpz — Realista tv (@realistarating) October 21, 2024

Como ya anunció Caracol, estamos a escasos días de que Klass 95 salga del aire. De esta novela también se tenían altas expectativas y aunque era una gran historia, no fue tan bien recibida. Con el fin de seguir por una buena senda, el canal ya está listo para estrenar una nueva producción. Se trata de Escupiré sobre sus tumbas, una historia de venganzas, amores y mucho más. Otro proyecto prometedor y al que se le nota su buen trabajo.

