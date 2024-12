La razón por la que La Casa de los Famosos no tendrá tantas celebridades; Vix se bajó del barco

Según se sabe, la plataforma no seguiría con RCN para la segunda temporada del reality, por lo que el canal estaría corriendo con los altos gastos

Poco a poco se han ido conociendo detalles de la segunda temporada de La casa de los famosos. Las nuevas dinámicas para escoger participantes es novedosa y han buscado integrarse más con los televidentes. RCN ha estado buscando ser mucho más cercano a sus seguidores y que sientan el reality como suyo. Aunque, también han surgido muchas preguntas respecto a esta nueva entrega. Es que, varios de los cambios hechos, han sido bastante notorios. Sin embargo, parece que ya se sabe cuál ha sido la razón de todo lo que viene sucediendo y tendría que ver con Vix.

RCN estaría solo con La casa de los famosos 2, Vix no habría seguido con el proyecto

La primera entrega de La casa de los famosos significó una gran inversión por parte de RCN y Vix. Publicidad, la construcción de la casa, el gran equipo detrás del 24 horas, mejor dicho, había de todo. Sin embargo, al ser un trabajo en conjunto, no era tan duro el tema económico. Pero, hace poco el periodista Carlos Ochoa, reveló que el Canal RCN se habría quedado solo para la segunda temporada. Vix se habría bajado del barco y esto afecta notablemente el presupuesto que tendría el reality. De hecho, es algo que tendría mucho sentido, teniendo en cuenta algunas de las celebridades que desean ingresar.

Carla Giraldo seguiría al frente de La casa de los famosos y Ornela Sierra se sumaría como host digital.

Es que, según comentó el famoso periodista, RCN ahora estaría a cargo del gran premio y también de los salarios de lo participantes. Por esto mismo, no se podrían dar el lujo de pagar sueldos tan altos, como quizás ocurrió la primera temporada. Claro que esto también implicaría otra serie de cambios que serían notorios en la segunda entrega. Por un lado, lo más seguro es que no veamos más la opción de 24 horas; claro que Carlos Ochoa compartió que sería una oportunidad de que RCN estrene su propia plataforma. Claro que esto aún no es nada confirmado, solo un rumor.

De hecho, con esto se entiende por completo que Lina Tejeiro no esté. Recordemos que la actriz, era la encargada de las galas antes y después de cada programa, por lo que ya no habría este espacio que era de Vix. Seguramente, sigamos viendo más cambios en La casa de los famosos 2, pero aún hay que esperar más novedades de este reality.

