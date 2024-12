El proyecto con el que Daniel Arenas querría volver a Colombia; ya presentó casting y es de RCN

.Publicidad.

Colombia es un país lleno de talento, de figuras que han conseguido triunfar en el exterior. Un claro ejemplo de esto es el bumangués, Daniel Arenas, quien ha sido actor y también presentador. De hecho, hace poco tiempo, el colombiano hizo parte del programa matutino 'Hoy Día'. Incluso, tuvo que cambiar su lugar de residencia, instalándose en Estados Unidos por un buen tiempo. Sin embargo, Arenas se despidió hace algunos meses de los televidentes, terminado su paso por esta producción. Desde entonces, no se ha sabido mucho de nuevos proyectos, pero parece que iría detrás de un puesto en RCN.

El puesto por el que Daniel Arenas habría hecho casting en RCN

Ha pasado un buen tiempo desde que Daniel Arenas dejó de ser parte de Hoy Día. Aunque en el programa matutino mostró su gran faceta como presentador, su pasó allí terminó. Aunque mucho se especuló sobre su salida, también se ha hablado mucho sobre su futuro. Es que, el actor incluso ha estado algo distante de sus redes sociales, lo que sorprende. Sin embargo, un nuevo rumor ha iniciado en el país y el bumangués se ha visto involucrado en este. Pero no es nada malo, se trata del posible futuro de Daniel. Todo este nuevo chisme inició en La Corona TV.

Recordemos que este programa fue creado por Ariel Osorio y ahora está en Citytv, junto a Alejandra Serje. Allí, se comentó que Daniel Arenas estaría buscando trabajo, pero no en Estados Unidos, sino en Colombia. Incluso, se dice que ya tendría en mente un proyecto en el cual quisiera trabajar. Según el programa, el actor habría hecho casting para un programa de RCN. Parece que el bumangués iría detrás del deseado puesto de presentador de La casa de los famosos, junto a Carla Giraldo. Aunque el actor no la tendría nada fácil, pues no es el único que estaría detrás de este puesto.

Daniel Arenas en 'Hoy Día'.

No podemos olvidar que hace algunos días se aseguró que el canal ya habría firmado contrato con otro presentador. Se trata de Marcelo Cezán y se dice que habría llegado al programa de RCN por recomendación de la paisa. Sin embargo, aún no se ha confirmado si él será el encargado de ocupar esta vacante tan deseada por múltiples celebridades.

