Carlos Calero no volvería como presentador de Yo me llamo y este sería su reemplazo

Caracol Televisión cuenta con una gran grupo de presentadores, preparados por sus múltiples programas. Uno de los más importantes, es Carlos Calero, barranquillero que aparece en varios de los proyectos del canal. Además de haber sido parte de Día a Día, también ha llegado a ser parte de Yo me llamo y ahora de La Descarga. Para muchos, es el mejor presentador del canal y no tiene reemplazo. Sin embargo, todo parece indicar que el barranquillero no haría parte de la nueva temporada del reality de imitadores. Esto ha dejado muchas preguntas respecto a quien sería el reemplazo de esta figura.

Él sería el reemplazo de Carlos Calero en Yo me llamo ¿Será cierto?

Hay que empezar diciendo que esto son solo especulaciones y que aún no hay nada confirmado respecto a esta noticia. De hecho, el rumor habría surgido a raíz de los diferentes avances que se han podido conocer de la nueva temporada. En redes, la nueva temporada de Yo me llamo ha sido anunciada con la presencia de Amparo Grisales y César Escola. Aunque, no han estado solos en estas promociones, pues junto a ellos hemos podido ver a un joven actor. Se trata de Eduardo Pérez, a quien seguramente muchos hayan visto en varias producciones recientes de Caracol Televisión.

El joven que brilló en Chica Vampiro, ha tenido la oportunidad de sumarse a otras producciones recientes. Una de ellas es Pedro el escamoso: más escamoso que nunca. Aunque también lo vimos siendo parte de otras producciones como Arelys Henao 2. Un joven que se viene labrando un camino en la televisión colombiana; además, el actor también hará parte de la nueva temporada de La reina del flow. Ahora bien, el rumor inicial dijo que su presencia en los adelantos significaba que sería el nuevo jurado de Yo me llamo. Sin embargo, la idea está descartada y se dice que será una nueva músico.

Eduardo Pérez será parte de la nueva temporada de La reina del flow 3.

Pero aún hay quienes no descartan que el joven actor pueda llegar a ser parte de Yo me llamo. Hay quienes aseguran que su aparición allí tendría un fin. Según dicen, Eduardo Pérez sería el reemplazo de Carlos Calero en la nueva temporada de este programa. Pero, vale la pena aclarar que esto no es nada seguro y solo es un rumor.

