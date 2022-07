La profeta de Cali: predice el futuro a través de sus sueños

Por: Lorena Mamian Gómez |

julio 12, 2022

En la noche, es habitual que el ser humano descanse de su rutina diaria y entre a un mundo donde se mezclan historias donde ríe, canta y hasta llora.

Esto es conocido, como sueños que reflejan en algunas ocasiones una predicción del futuro del sujeto que soñó. Es así, que quiero relatar experiencias donde lo que soñé se materializó en la vida real.

Para empezar, en el año 2004 tuve una serie de sueños donde siempre se repetía la misma situación en la cual entraba a una universidad y al lado de un río muy claro veía a un hombre de contextura delgada, ojos azules, cabello claro, y me preguntaba mi nombre y a su vez me ofrecía un helado de mi sabor favorito que es fresa, en esas nos íbamos cogidos de la mano por un camino en el que se alcanzaba a observar el reflejo del sol.

Sin embargo, no todo era felicidad porque aparecía una mujer y se lo llevaba. Acto seguido, con el tiempo lo que sucedió en la vida real es que ingrese a estudiar en una universidad pública y conocí a un hombre con esas características y como valor agregado muy inteligente; pese a que estaba finalizando su pregrado hicimos muy buena amistad y con el paso del tiempo afloro un gran amor por parte de el hacia mí.

Sin embargo, por mi parte no era correspondido dado a que aquel joven tenía una relación sentimental y pretendía formar un triángulo amoroso. Así pues, no fue lo único que me dejó en claro que los sueños son avisos y para el año 2008, tuve también unos sueños muy de seguido en los cuales veía que un compañero de estudio, comía carne cruda en un lugar muy oscuro. En ese mismo año el falleció de manera trágica por causa de un accidente de tránsito.

Además, de esto observaba después de su deceso que me mostraba en sueños un diario y me pedía el favor que le avisará a su madre la existencia de este; por lo que procedí en la vida real en comunicarme con la señora y está me agradeció.

Posterior, no obtuve noticias de la madre del chico y por casualidad una vez que me encontraba en el centro comercial Unicentro me expresó que en el diario, encontró secretos que respondían a sus interrogantes sobre su hijo dado a que confesaba era bisexual, y pues eso me dejó desconcertada, rarificando que las personas así partan de este mundo tratan de trasmitir sus mensajes por sueños, sea en familiares o allegados.

Sin embargo, a veces no hacemos caso a los avisos de situaciones que vendrán por medio de estos, es como el caso de un día en el cual pretendía ir a el Zoológico de Cali y la noche anterior había observado en un sueño que se subía un hombre de tez morena y atacaba con un arma a los pasajeros, despojándolos de sus pertenencias , al igual que lograba escuchar una voz que me decía que no fuera a ir al zoológico.

Pese a esto, no desistí de la idea de ir al lugar y efectivamente al subir al autobús se presentó dicha situación, pero al ingresar el delincuente me acordé que había visto su rostro en un sueño y alcance a esconder debajo del asiento mis pertenencias.

Es por lo explicitado, que como consejo para en los que si creen en las situaciones que viven en los sueños anoten en una agenda año, mes, y día; en el cual soñaron; para que a futuro ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, de que son premoniciones y sólo es cuestión de saber interpretar.