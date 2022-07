La verdadera tragedia de la diseñadora Nancy González

.Publicidad.

La primera vez que se le partió el mundo a la diseñadora Nancy González fue el 24 de marzo del 2017. Ese día encontraron muerto en su apartamento de Nueva York y en extrañas circunstancias a su hijo, Santiago Barberi, quien también era su socio, presidente y director creativo de la marca y el causante de que su nombre se consolidara a nivel mundial, y que figuras de la talla de Victoria Beckham, Oprah Winfrey y Eva Longoria llevaran sus carteras de cocodrilo como accesorio, las cuales también se lucieron en películas como Sex and the City y El diablo viste a la moda.

La empresa de Nancy González llevaba el sello del trabajo de su hijo que desde 1998, con solo 19 años y siendo un estudiante del Savannah College of Art and Design, asumió la batuta que su madre había iniciado en un pequeño taller en Cali en 1989, potenciándola con su estrategia de internacionalizar el nombre de la diseñadora. Fue Santiago, además un gran relacionista público, quien le abrió las puertas para que grandes almacenes de departamento como Bergdorf Goodman en Manhattan exhibieran las carteras de su mamá. Las escogieron sin dudarlo, le pidieron exclusividad y ocho diseños en cinco colores en tan solo dos semanas.

Como se acostumbra en la industria del lujo, los nuevos clientes proponían a Nancy González llamar por su homónimo la marca con el fin de que cada pieza llevara una firma. A partir de esto, la diseñadora tomó la decisión de cerrar todas sus tiendas en Colombia para afincarse en Nueva York. La gloria les empezó a tocar sus pies.

Fue entonces como Barberi aprovechó la cúspide del momento y se creó las estrategias comerciales más sólidas para ingresar las carteras dentro del portafolio de productos de Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue en Estados Unidos, Bloomingdales y Havey Nichols en Dubai y Harrods en Londrés. Pero, el éxito seguía tocando la puerta y constantemente a Santiago se le veía viajando por el mundo abriendo nuevos mercados en ciudades como París, Seúl y Hong Kong.

Antes de su muerte, Santiago Barberi comienza a diversificar la oferta de productos, por lo que lanza una gama de 25 diseños de zapatos con pieles exóticas. Además, el creativo comenzó a gestar la idea de una línea masculina, la cual finalmente no salió a la luz. Además, del golpe en lo personal, la muerte de Santiago hace ya cinco años sacudió la empresa de Nancy González .

Más artista y diseñadora que gerente tomó las riendas y comenzaron los errores. Dio pasos incorrectos como el de evadir un certificado llamado Cites (Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), un documento con el que ella podría avalar el ingreso de sus carteras de forma legal explicando si las pieles provenían de zoocriadero o no. Sin embargo, en el departamento del Valle no existen estos criaderos de especies, por lo que se desconoce la procedencia de donde González estaría adquiriendo las pieles, posiblemente de unos zoocriaderos en la costa atlántico, pruebas que le tendría que aportar a la justicia norteamericana para demostrar que no estaba traficando con pieles de animales salvajes.

No se sabe si la práctica de enviar las carteras con correos humanos la acostumbraban desde que Santiago manejaba la empresa, pero lo cierto es que este fue el talón de alquiles que ahora la tiene en la cárcel de Buen Pastor en Cali, adportas de su extradición a Estados Unidos por contrabando.

Una mujer llamada Paola Soto que estuvo vinculada laboralmente con la marca, quien fue detenida transportando 28 carteras de piel de caimán para una exhibición en el 2019 en Nueva York fue quien la delató, según la versión de El Tiempo. La mujer ingresó y al no presentar los permisos legales –el certificado Cites- fue detenida por la aduana, por lo que decidió colaborar con la justicia para obtener beneficios. Su testimonio es la piedra angular del proceso que le abrió la justicia norteamericana y que llevó a la detención de la famosa diseñadora el pasado 8 de julio. Igual suerte corrieron tres empleados, un episodio terrible que afectará directamente su prestigiosa marca.