La odisea de Johnatan Nieto para convertiste en uno de los presentadores más queridos de Citytv

No es fácil convertirse en referente de algún noticiero del país, es un arduo trabajo que no todos alcanzan. Sin embargo, es aún más complicado forjarse entre tanta competencia y ser premiado por su labor. Bueno, esto es lo que ha logrado Johnatan Nieto en reiteradas ocasiones. Este oriundo de Cúcuta se convirtió en el reemplazó de Juan Diego Alvira en Citytv y los televidentes no lo cambian por nadie. Con justa razón, su labor no ha pasado desapercibida e incluso ha logrado ser galardonado en múltiples ocasiones. Seguramente esto se lo debe a su abuelo, quien sembró en él esa chispa por el periodismo. Aunque también se lo debe a él mismo.

Desde muy joven tuvo que forjar su camino y esforzarse por lograr salir adelante. Sin rosca o ayuda alguna construyó su vida laboral, seguramente es algo que también le agradece a su fe en Dios. Hoy en día es la cara del noticiero de Citytv y la gente no quiere que salga de ahí. Pero para poder llegar a este punto, tuvo que trabajar y moverse incansablemente para lograr su propósito, convertirse en periodista.

Su infancia, el nacimiento de una pasión y la lucha por seguir sus sueños

Nació en Cúcuta, rodeado por la influencia de Santander y de Venezuela. Creció con lo mejor de ambos lados y siempre disfruto parte de la cultura de ambos países. Y fue justamente a corta edad que desarrolló ese gusto por el periodismo. Todo gracias a su "nono", un término que se utiliza para describir a su abuelo. Este hombre fue quién sembró en Johnatan Nieto el deseo de convertirse un día, no solo en presentador, sino también en periodista. Libardo Blanco era muy cercano a su nieto y compartían bastantes charlas. Él por su parte era periodista y contaba con su propia columna de opinión.

El hombre escribía para El diario de la frontera y en múltiples ocasiones ponía a leer a su nieto lo que escribía. Así en medio de tantas charlas, lecturas y compartir, en el presentador de Citytv nació un amor. Un amor que lo llevaría a dejar años más tarde la tierra en la nació, en la que se crió. Así es, en busca de cumplir su sueño, Johnatan dejó su ciudad, su departamento para irse a estudiar a Bucaramanga. Allí estudió en la Universidad Autónoma la carrera de Comunicación Social. No fue fácil para él, tuvo que enfrentar varios retos. Vivía casi que con lo del día a día, por lo que tomó una decisión.

Se dedicó a vender ventiladores y agendas, incluso cambió su acento, lo que fue todo un acierto. Esto fue un éxito total, a pesar de las críticas que recibió, lo siguió haciendo pues sabía la importancia de esta labor. Johnatan sabía que quería cumplir su sueño, aunque tenía presente las dificultades y entendía que debía sortearlas. Aunque esto es algo que también sucedió a lo largo de su vida laboral. Sin rosca o contactos ha logrado lo que hoy en día tiene. Con lucha, esfuerzo y dedicación. Su carrera como periodista arrancó en TRO, aunque el iba en busca de más. Nuevamente cambiaría de ciudad para buscar mejores oportunidades.

El viaje de Johnatan Nieto en Bogotá y su primera oportunidad en Citytv

A Bogotá llegó con un solo sueño, ser un periodista reconocido. Sin embargo, no sería nada sencillo para él, pues solo podía confiar en Dios debido a que no tenía a quién contactar o quién le diera una oportunidad. Entonces se abrió una puerta para ser practicante del canal Citytv. Sabía que esta era su única opción y la aprovechó al máximo y se quedó con el puesto. Estar en el canal durante esos años se convirtió en una escuela para él. Muchas de sus jornadas podían llegar a ser de 24 horas continuas, pero a él, esto no le importada. Estaba caminando los primeros peldaños de su vida laboral.

Además de esto, su trabajo obtuvo frutos y aunque entró ocupando un cargo junior, se fue del canal ocupando un cargo senior. Y es que, antes de convertirse en el querido presentador de Citytv, el hombre dejó el canal por un tiempo. Claro que nunca olvida ni deja de lado lo que significó esta primera oportunidad para él. Sin duda alguna, fue su primera gran puerta abierta y la que le dio la oportunidad de darse a conocer en el medio. Quizás, fue la misma puerta que años más adelante lo convertiría en la cara del noticiero del canal.

Pese a que su principal enfoque fueron los medios, por un tiempo se dedicó a la comunicación empresarial. Además, también estuvo ofreciendo sus servicios a algunas entidades del distrito. Sin embargo, en el año 2015 retorna al canal que le dio su primera gran oportunidad, esta vez con un cargo diferente. Ahora llegaba para ser presentador de Citytv, reportero y mucho más en el canal. Durante el primer periodo en que ejerció este cargo, fueron varios los galardones que recibió él y el noticiero del canal. Ganando un mayor reconocimiento y además, recibiendo el cariño de la gente que lo seguía.

Su última etapa como presentador de Citytv y su emprendimiento

Aunque por un tiempo se apartó de la dirección del noticiero por estar al frente de otro programa, en 2018 retornó. Desde entonces se ha convertido en la cara que acompaña a los televidentes a las 8 de la noche. Hoy en día, si Johnatan Nieto mira atrás, seguramente se dará cuenta de cómo con esfuerzo cumplió sus sueños. E incluso puede que su labor haya superado sus propias expectativas, porque lo que ha logrado, es único. Como si fuera poco, el cucuteño creó su propia empresa llamada BarberLove, donde gran parte de sus utilidades van destinadas a una fundación. Un ejemplo de vida que demuestra que nació para servir.

