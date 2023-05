La obsesión de actor colombiano por defender a Petro: aunque sus colegas lo reprochan el sigue apoyandolo

.Publicidad.

El pasado 25 de mayo, varios artistas se reunieron con Gustavo Petro, pues a día de hoy falta la designación oficial de un o una ministra en la cartera de Cultura. Sin duda, uno de los participantes activos de esta reunión, que duró poco más de tres horas, fue el actor Fabio Rubiano, quien en rueda de prensa dijo: “El presidente tuvo una actitud de escucha que agradecemos mucho. Pudimos exponer los desacuerdos de varios sectores con el actual liderazgo cultural que hay en el Ministerio. Petro tiene en sus manos una serie de elementos para tomar una decisión”.

Según el actor, el presidente, no fue renuente ante sus quejas y por el contrario se mostró muy abierto a verlas y a comprometerse con ellas. Razón por la que Fabio Rubiano dijo que sigue apoyando al gobierno: “No estamos decepcionados. Seguimos firmes, apoyando a las políticas de Gobierno y todo cambio social” enfatizó.

Ante esta situación, un influencer publicó un video en Twitter explicando como la reforma pensional, que plantea Gustavo Petro, afectaría a personas como el actor Fabio Rubiano. No obstante, el artista no se quedó callado y recalcó su apoyo al presidente y vicepresidenta: “Yo nunca he hablado con usted, deje de usar mi nombre. ¿No le da vergüenza mentir? Sigo convencido del cambio y convencido de mi voto por @petrogustavo y @FranciaMarquezM”, escribió retuiteando el contenido de aquel influencer.

Parece que este gran actor de teatro, estaría firme con el gobierno, a pesar de que algunos de sus compañeros le han reprochado a Gustavo Petro sus acciones erróneas de forma pública.

¿No le da vergüenza mentir? Sigo convencido del cambio y convencido de mi voto por@petrogustavo y @FranciaMarquezM https://t.co/ki0VGOvyjj — Fabio Rubiano (@FabioRubianoO) May 25, 2023

