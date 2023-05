¿El único natural de Día a día? Las cirugías por las que ha pasado Carlos Calero desde que es famoso

.Publicidad.

Carlos Calero se ha convertido en uno de los presentadores estrellas más populares en Colombia. Su faceta como showman, su carisma y personalidad, lo ha convertido, no solo en el favorito de los televidentes, sino también del canal donde trabaja. Y es que, además de estar al frente de 'Día a día', el hombre también ha sido escogido por Caracol para ser quien conduce algunas de sus importantes realities. Hace poco lo vimos al frente del nuevo programa de 'La descarga' y tal parece que nuevamente dejará el matutino para unirse a un nuevo proyecto.

Y es que, el barranquillero llegará al equipo de 'Yo me llamo', siendo uno de los presentadores de esta nueva temporada, aún no se sabe quién lo acompañará. Lo curioso de Carlos Calero es que, además de ser muy bueno en lo que hace, pareciese que los años no le pasan. Esto genera un sin fin de especulaciones que podrían llevar a muchos a pensar que el presentador se ha sometido a algún procedimiento estético. Sin embargo, hace muy poco, durante una entrevista para Tropicana, se conoció la verdad sobre este aspecto en la vida del hombre.

Allí el hombre habló sobre muchos aspectos de su vida y evidentemente tocaron el tema de las cirugías a las que se ha sometido. Según comentó Carlos Calero, le realizaron hace 8 años una "artroscopia" en la rodilla izquierda, por unas molestias que tenía en los cartílagos. Sin embargo, cuándo le preguntaron si se había realizado alguna cirugía estética, el lo negó y aseguró que ni siquiera para quitarse los gordos. Esto sorprendió a todos en el set de Tropicana, quienes después se regaron en halagos por el presentador de Caracol y ' Día a día'.

