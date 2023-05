Al cantante se le habría escapado un like en la foto de la pareja. Luego recordó que es amigo de Shak y lo quitó

Todos conocen la fuerte historia del divorcio entre Shakira y Gerard Piqué, sin embargo, el tema nunca muere pues siempre hay algo más para contar o un nuevo hecho que los involucra. A todo esto, la barranquillera ha reaccionado con varias canciones que relatan su dolor. Aunque el panorama parecía gris, la cantante cuenta con varios amigos que la apoyan, entre ellos Alejandro Saenz y Carlos Vives.

No obstante, este último no quedó muy bien parado ante un fuerte rumor. En la cuenta del comunicador Rodrigo Gonzalez, se vió el pantallazo de un like que supuestamente el samario le dió a la última foto de Piqué con Clara Chía. Este hecho sería una total puñalada por la espalda, pues los artistas costeños son muy amigos y Carlos Vives ha mostrado su apoyo público en repetidas ocasiones.

Aunque el comunicador asegura que vió el like, al buscarlo ya no está en la aclamada foto. Podría ser que Carlos Vives lo borró o que nunca existió. Por el momento, ni él ni Shakira se han pronunciado al respecto, por lo que se presume el tema quedaría en el olvido.

