El nuevo estreno de Caracol que ya batió récord en Netflix

Caracol Televisión ha tenido un año de altas y bajas respecto al rating. Si bien hoy en día están con buenos números, no todas sus producciones han gozado de esto. Y esto no quiere decir que el canal esté haciendo las cosas mal; la televisión ha tenido una pérdida paulatina de audiencia, lo que ha afectado en cierta manera. Aún así, esto no ha sido un impedimento para que ciertos canales busquen la manera de traer contenido de calidad. Tras una larga espera, al canal de los Santo Domingo aterrizará una novela muy esperada. Se trata de la segunda temporada de la novela Pasión de gavilanes 2.

El nuevo estreno de Caracol: la novela Pasión de gavilanes 2

Antes de llegar al canal, el nuevo estreno de Caracol llegó a Netflix. Esto, ya hace más de un año, logrando un éxito totalmente sorprendente. En aquel entonces, logró convertirse en la segunda serie no hablada en inglés más vista. Y es que, con solo recordar lo exitosa que fue su primera temporada, es fácil predecir que la segunda temporada tendría el mismo camino. Si bien es cierto que su aterrizaje al país llega un poco tarde, es una apuesta que puede significar un nuevo éxito. Teniendo en cuenta que logre el mismo ranking que obtuvo en Netflix desde que se estrenó un año atrás.

Otro de los logros obtenidos fue su puesto en el top 10 durante cuatro semanas, sumando 23.950.000 horas de visualización. Sin duda alguna, una producción que tiene todo para brillar en el canal como su primera temporada. El estreno de la novela Pasión de gavilanes 2 será la próxima semana. Este será tras el popular Yo me llamo, es decir que está por acabar la producción Romina poderosa. Habrá que ver qué impacto puede llegar a tener este nuevo estreno de Caracol. Lo cierto es que, es una oferta bastante interesante para los televidentes que no han podido disfrutar de esta historia.

