Con qué frecuencia debe bañar a su perro y por qué debe hacerlo. Se lo contamos

Tener un perro es una gran responsabilidad, no solo porque debe alimentarlo de forma saludable, sacarlo varias veces al día para liberar estrés, hacer deporte y darle la atención necesaria. También es muy importante la higiene, no solo limpiar sus patas y cepillar sus dientes, si no bañarlo con la frecuencia adecuada teniendo en cuenta su raza. Le explicamos cómo bañar a un perro.

Para bañar a su perro debe tener en cuenta su pelaje y su tipo de piel, recuerde que dependiendo de la raza hay pieles mucho más delicadas que otras por lo que debe consultar con su veterinario. Pero de forma general, se recomienda bañarlo una vez cada 3 meses, en caso de que tenga el pelaje largo con un poco más de frecuencia. Sin embargo, nunca debe ser más de una vez al mes.

Cómo bañar a un perro

Los cuidados que deben tenerse a la haora del baño son utilizar un champú específico para perros, evitar que le entre agua en los oídos, debe secarlo bien con una toalla y evitar que se enfríe. Recuerde que bañar excesivamente a los perros puede causar problemas dermatológicos y de pelaje porque eliminaría naturalmente los aceites naturales protectores.

Las razones por las que debe bañar a su perro son, si nota que su perro está muy acalorado, después de una sesión de ejercicio intensa, si su perro se ensucia con grasa, aceite, barro o polvo y si el pelaje de su perro emite un mal olor persistente.

