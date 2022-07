La niña tartamuda que se robó el corazón de Andrés Cepeda en La Voz Kids

Con cada presentación que pasa, hay niños que son brillantes y con gran talento, pero algunos tienen esto y más, como la niña que enterneció a no poder más al músico

Con cada audición que pasa en La Voz Kids, se ve más como Colombia cuenta con tremendos talento musicales, pues la voces que tienen muchos, son extraordinarias. Sin embargo, hay quienes logran destacar por encima de otros, pues a parte de su talento, tienen cualidades que descrestan y enamoran por completo a los jurados de La Vos Kids. Y es que en el más reciente capitulo, una niña sorprendió a muchos.

En la noche del 28 de julio, los televidentes de La Voz Kids conocieron a Tamara Gordon Muñoz, una pequeña niña de 9 años que cautivo con su voz parecida a la de los mejores éxitos de Disney. La canción que interpretó la niña fue "Colores en el viento", la cual es tomada de la película Pocahontas. Durante su presentación Nacho fue el único jurado al voltearse, pero en los últimos segundos, Kany García y Andrés Cepeda decidieron entrar en la pelea por ella.

Los halagos no se hicieron esperar, pues la presentación de la niña en La Voz Kids fue magnifica. Las propuestas de los jurados fueron tentadoras, pero el cantante bogotano se llevó a la talentosa niña. Al pasar a saludarla, la niña le preguntó a Andrés cómo había superado la tartamudez cuando era niño, pues ella, al igual que el, es tartamuda en momento. Sin embargo, esto no fue y no será un impedimento para que Tamara siga enamorando con su voz.

