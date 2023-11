La millonada que se invierte para cuidar perros abandonados

.Publicidad.

A través de los escuadrones anti crueldad, urgencias veterinarias, brigadas médicas, capturas, esterilización y suelta, de la alcaldía de Bogotá en los últimos cuatro años fueron atendidos 220 mil gatos y perros abandonados que han sido rehabilitados y luego pasan al programa de adopciones del instituto de protección y bienestar animal distrital. Solo el escuadrón anticrueldad intervino 18.865 animales en las visitas de verificación que se han hecho en estos cuatro años.

Un equipo inter disciplinario de médicos veterinarios, zootecnistas, nutricionistas son quienes se encargan del cuidado, rehabilitación física de todos estos gatos y perros abandonados y de los animales que han recibido maltratos en las calles y viviendas. En 2022 se atendieron 1.200 animales y en 2023 otros 850 entre felinos y caninos. Al centro de cuidado animal siempre llegan animales atropellados, con heridas, hay otros apuñalados y golpeados hasta con palos. Llegan en muy mal estado. Algunas veces llegan desnutridos, maltratados y en condiciones muy deplorables por el abandono que sufren por sus cuidadores y dueños.

El abandono es sancionado por el código nacional de policía; sin embargo, muchos lo hacen por que no conocen las normas y por la no esterilización de los ejemplares que se reproducen masivamente y terminan tirándolos a la calle por no cargar con su manutención. En 2022 fueron abandonados más de 200 animales y en 2023 otros 180. En algunos casos los animales son encerrados en casas sin comida ni bebida, en total abandono sin ningún tipo de atención y son rescatados por el escuadrón anticrueldad. Las localidades donde hay más abandono son Engativá, Bosa, Suba, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. En Bogotá se estima que hay 66 mil animales en calle.

En este video mostramos el lugar donde cuidan a los animales abandonados y maltratados