Este es el puntaje más bajo que puede sacarse en el Icfes según el promedio

Hoy se publicaran los resultados del Icfes y aquí le explicamos cómo determinar si su puntaje es positivo o no según la institución

Aunque no es obligatorio o por lo menos no por ley que los colombianos presenten el examen del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), muchos lo hacen pues los resultados del Icfes y el puntaje que allí saquen es determinante para el ingreso a la educación superior. Ya sea por becas, por exigencias de cada institución o porque simplemente no necesitan graduarse del colegio.

Existen varias formas de prepararse, pero la más popular es el famoso ‘pre icfes’ que ofrecen diversas instituciones educativas, colegios o entidades privadas que ayudan a los jóvenes a prepararse para este examen y que obtengan resultados satisfactorios.

Este examen está dividido en varias secciones que son lectura crítica, matemáticas, sociales, cultura ciudadana, ciencias naturales e inglés y tiene un total de 360 preguntas. El puntaje global a alcanzar puede ser de 0 a los 500 puntos. Según la medida teórica, un puntaje aceptable debe ser superior a los 250 puntos. Por lo que sacar uno inferior equivale a un puntaje bajo y poco aceptado por las instituciones de educación superior.

De hecho, si quiere acceder a una beca porque sus posibilidades económicas no le permiten pagar una universidad, su puntaje debe ser según estas instituciones mayor de 360. Para lograrlo lo mejor es tener un desempeño ‘Avanzado’ en todas las secciones, o al menos ‘Satisfactorio’. La clasificación de ‘Insuficiente’ y ‘Mínimo’ no son tan recomendables.

En los últimos años estos han sido los puntajes promedio en el examen del ICFES:

- 2018: 252 puntos.

- 2019: 248 puntos.

- 2020: 250 puntos.

- 2021: 247.6 puntos.

- 2022: 251.4 puntos.

Aquí podrá consultar los resultados de su prueba en caso de que la haya presentado en la ultima convocatoria https://bit.ly/ResultadosIcfes

