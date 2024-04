La jugadita de J Balvin para ganarse al público de Coachella 2024; le pidió ayuda a un famoso actor

.Publicidad.

Luego de más de un año de retiro y varios sencillos que no han funcionado como sus mayores éxitos, J Balvin tenía que brillar en el Coachella 2024, festival que todos los años se realiza en la región de Indio, en California. Así que se fue con la pesada y no sólo invito a sus parceros de Jowell & Randy, sino también al actor Will Smith.

El actor que llevaba dos años sin aparecer en el ojo público, luego de golpear durante una premiación de los Oscar al comediante Chris Rock, subió cuando J Balvin estaba haciendo “Ritmo” para interpretar uno de los mayores éxitos de su época como rapero: La banda sonora de la película Hombres de negro, la canción que también se llama como la película: “Men in black”.

Will Smith también es recordado por otros éxitos como “Gettin’ jiggy with it”, “Miami”, “Wild wild west” y la canción de una serie muy famosa de los noventa, el tema de apertura de El príncipe del rap. Una sitcom que él también protagonizaba.

Hace años Will Smith intentó incursionar en la música latina con una canción junto a Marc Anthony y Bad Bunny llamada “Está rico” y aunque la canción fue un éxito con cientos de millones de reproducciones en redes sociales, el artista no había vuelto a relacionarse con artistas de reggaetón hasta ahora.

¿En qué anda J Balvin además del Coachella 2024?

En pocos meses J Balvin estará lanzando su sexto álbum de estudio, del cual todavía no hay mucha información, pero de acuerdo a las colaboraciones que ha presentado se esperan las canciones que ya ha lanzado con artistas invitados como Jowell & Randy, Young Miko y, posiblemente, la canción “Gafas negras”, que el año pasado lanzó con Maluma.

La presentación en Coachella es la segunda que el artista colombiano realiza en el festival californiano siendo una de las estrellas principales de la programación del cartel.

Días antes de que saliera el cartel del festival, se especuló con quien ocuparía su lugar sería Shakira, pero el festival no la incluyó en la programación. Entre las versiones que circulan al respecto se dice que Coachella no la habría tenido en cuenta, pero hay quienes piensan que Shakira fue quien dejó pasar la oportunidad por estar a punto de comenzar una gira mundial.

Casualmente ella sí se presentó, pero como invitada en el show del productor argentino Bizarrap, donde contó que comenzará su tour Las mujeres ya no lloran en los últimos meses de 2024.

